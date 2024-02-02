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На Закарпатті затримали водія за підозрою в скоєнні наїзду на пішохода та втечі з місця ДТП
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На Закарпатті затримали водія за підозрою в скоєнні наїзду на пішохода та втечі з місця ДТП

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На Закарпатті затримали водія за підозрою в скоєнні наїзду на пішохода та втечі з місця ДТП
Фото: Нацполіція У Закарпатській області

На Закарпатті ввечері 1 лютого у місті Тячів сталася ДТП, в якій травмувався 36-річний місцевий житель, який рухався краєм проїжджої частини дороги.

Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області.

За інформацією відомства, аварія сталася близько 19:00 на вулиці Леонтовича. Там водій позашляховика "Toyota", не дотримавшись бічного інтервалу, допустив наїзд на 36-річного місцевого жителя, який, штовхаючи велосипед, рухався краєм проїжджої частини дороги. Після скоєння наїзду водій покинув місце ДТП.

"Пішохода із травмами різного ступеня важкості госпіталізували до лікарні. Згодом водія, причетного до вчинення аварії, розшукали. Ним виявився 38-річний місцевий житель. У крові чоловіка виявили 1,2 проміле алкоголю, що у шість разів перевищує допустиму норму", — йдеться у повідомленні.

Автомобіль закарпатця вилучили та помістили на арештмайданчик. У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1  ст. 286-1 ККПорушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 3 до 5 років.

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