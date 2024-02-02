2 лютого 2024 року Франція підтвердила, що двоє французів загинули та ще троє отримали поранення під час російського удару у Бериславі на Херсонщині. Співробітники HEKS/EPER Ukraine загинули під час польової оцінки.

Про це повідомив у мережі "Х" глава дипломатії Стефана Сежурне.

"Двоє французьких гуманітарних працівників поплатилися життям за свою прихильність українцям. Троє поранені", — написав глава дипломатії.

П'ять французів і один українець поїхали в Берислав для того, щоб дізнатися про потреби людей. Вони не погоджували з військовими цю поїздку, заявив у марафоні "Єдині новини" керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков.

"Вони поїхали запитувати у людей про їх потреби. Були на двох машинах. Влучання російського дрона — не вперше. І внаслідок цього двоє чоловіків загинуло. Жінка отримала перелам ноги, ще двоє чоловіків були доправлені до лікарні в стані середнього ступеня тяжкості з вибуховими травмами м'яких тканин тіла", — повідомив Толоконніков.

Як повідомив у марафоні "Суспільне. Спротив" перший заступник облради Юрій Соболевський, це були представники потужної міжнародної організації.

"Поки немає офіційної заяви — не буду говорити, яка організація. Працює в більше 30- країнах в максимально кризових умовах. Основна мета — забезпечення доступу цивільного населення до їжі, води, виключно цивільних сектор. Ця організація немає забезпечення до ЗСУ. Ці люди мали досвід в кризових умовах. Це був ще один воєнний злочин, вони чудово бачили по кому працюють, це не був артилерійських обстрілів. Ці люди були в забудові", — зазначив Соболевський.

Організація HEKS/EPER Ukraine повідомила про загибель 1 лютого двох колег і поранень інших на півдні України.

"Наші серця з родинами та друзями наших дорогих колег. Ми висловлюємо наші щирі співчуття і наші думки з ними в цей неймовірно важкий час. Спеціальна оперативна група в головному офісі HEKS/EPER в Цюриху невпинно працює над забезпеченням безпечної евакуації постраждалих співробітників", — йдеться у повідомленні.

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун засудила удари РФ, внаслідок яких загинули працівники гуманітарної місії.

"Я глибоко засмучена трагічною новиною про те, що двоє гуманітарних працівників неурядової організації HEKS/EPER були вбиті, а інші отримали поранення внаслідок удару 1 лютого на півдні України", — повідомила координаторка.

Що відомо про загибель та поранення французьких волонтерів 1 лютого 2024 року на Херсонщині

Внаслідок російських обстрілів Берислава Херсонської області 1 лютого 2024 року загинули та були поранені іноземні волонтери.

Як повідомили в обласній прокуратурі, російські військові масовано обстріляли місто з безпілотників близько 16:00. За фактом порушення військами РФ законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством, відкрили кримінальне провадження.

В поліції уточнили, що серед поранених одна жінка, а також 41-річний одесит. Внаслідок атаки суттєвих пошкоджень зазнали автівки волонтерів.

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