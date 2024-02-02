На Сумщині перед судом постане 39-річний чоловік, якого обвинувачують за вчинення розпусних дій щодо малолітніх та розповсюдження порнографії, зокрема дитячої. За даними слідства, чоловік листувався з 10-річною та 11-річною дівчатами.

Про це повідомили у ГУНП в Сумській області.

За даними поліції, 39-річний чоловік знайомився в Інтернеті з малолітніми дівчатами, тривалий час вів з ними листування, після чого просив їх надсилати йому свої фото в оголеному вигляді. Обвинувачений робив фото та відеоматеріали зі своєю участю які містили порнографічні сцени та надсилав дівчатам у відповідь.

Під час проведення обшуку та огляду ноутбука обвинуваченого правоохоронці також виявили декілька відеофайлів, що мають ознаки дитячої порнографії.

Дівчатам з якими чоловік листувався було 10 та 11 років.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram