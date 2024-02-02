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На Львівщині колишню голову сільської ради судитимуть за незаконну передачу землі у приватну власність
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На Львівщині колишню голову сільської ради судитимуть за незаконну передачу землі у приватну власність

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На Львівщині колишню голову сільської ради судитимуть за незаконну передачу землі у приватну власність
Львівська обласна прокуратура, ілюстративне зображення. Фото: Facebook/Львівська обласна прокуратура

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо колишньої голови однієї із сільських рад Яворівського району. Її підозрюють у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, в листопаді 2020 року жінка незаконно передала у приватну власність три земельні ділянки сільськогосподарського призначення у селі Рясне-Руське. Ділянки площею майже гектар коштують майже 3 мільйони гривень.

"Для цього жінка підписала та скріпила печаткою завідомо неправдиві офіційні документи – рішення про надання земель у власність громадян. Однак, технічна документація щодо присвоєння кадастрових номерів була сформована, коли ділянки вже перебували у розпорядженні Львівської ОТГ. Відтак розпоряджатися такими об’єктами уповноважена виключно Львівська міська рада", — йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування завершене. Санкція статті — позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років зі штрафом від 757 000 гривень до 1 514 000 гривень.

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