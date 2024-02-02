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У Тлумацькій громаді на Франківщині оголосили дні жалоби за полеглим бійцем Іваном Ленчуком
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У Тлумацькій громаді на Франківщині оголосили дні жалоби за полеглим бійцем Іваном Ленчуком

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У Тлумацькій громаді на Франківщині оголосили дні жалоби за полеглим бійцем Іваном Ленчуком
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

У Тлумацькій громаді, що на Івано-Франківщині, 2 та 3 лютого 2024 року оголосили днями жалоби за загиблим військовослужбовцем Іваном Ленчуком.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Тлумацької міської ради.

На знак скорботи за загиблим воїном у громаді на державних будівлях, підприємствах, закладах, установах та організаціях приспустять Державний прапор України з чорною стрічкою. Також обмежать проведення розважальних заходів та спортивних змагань.

Що відомо про Івана Ленчука

Іван Ленчук народився 23 липня 1974 року в селі Загір'я Тлумацької громади. Однак проживав у селі Голосків Отинійської громади.

На захист країни від російських військових Іван Ленчук став разом з братом з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

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