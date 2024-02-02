На українському ринку праці з’явились 42 нові професії, зокрема, у сфері ІТ, охорони здоров’я, соціальних та фінансових галузях. Відповідні зміни було внесено до Класифікатора професій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

За словами заступниці міністра економіки України Тетяни Бережної, найбільше змін у переліку професій у сфері ІТ-технологій, де їх з’явилося 29.

"Також нові професії відтепер у медичній та фінансовій сфері. Додаємо професії, в яких виникла потреба у зв’язку з війною та подоланням її наслідків, зокрема, тепер маємо фахівців з розмінування, в медичній галузі — "протезистів-ортезистів". Загалом у Класифікатор професій додали 42 нові позиції", — сказала урядовиця.

Зокрема за пропозицією Мінцифри, Класифікатор професій доповнено 29 новими професійними назвами робіт ІТ-сфери, наприклад: "Адміністратор вебресурсів", "Аналітик мобільних додатків", "Інженер зі штучного інтелекту", "Розробник штучного інтелекту", "Розробник архітектури програмного забезпечення (інформаційні технології)", "Розробник хмарної архітектури!, "Фахівець з безпеки електронних комунікацій" тощо.

9 професійних назв робіт в ІТ-сфері приведено у відповідність до сучасних технологій, зокрема, "Аналітик комп'ютерного банку даних" змінено на "Аналітик даних", "Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення" – на "Аналітик програмного забезпечення", "Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів" – на "Інженер з програмного забезпечення" тощо. Водночас з Класифікатора професій були вилучені 9 застарілих назв професій, наприклад: "Програміст прикладний", "Програміст системний", "Інженер із застосування комп'ютерів", "Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа".

У відомстві додали, що, крім того, до Класифікатора професій внесено ряд позицій, в яких виникла нагальна потреба останнім часом, зокрема: "Протезист-ортезист", "Оператор служби 112", "Черговий підрозділу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту", "Інструктор з просторового орієнтування та мобільності", "Фахівець з розмінування", "Аудитор за видами діяльності", "Фінансовий аналітик", "Оператор установок дробометного очищення" та "Майстер з монтажу, обслуговування, ремонту та налагодження теплових насосів".

Наразі у Класифікатор професій включено 9 172 професійні назви робіт. Професійні назви робіт (професії, посади, заняття), що містяться у Класифікаторі професій, систематизовані у професійні групи, залежно від характеру, складності виконуваних робіт і кваліфікації (рівня освіти, спеціалізації), за ієрархією Міжнародної стандартної класифікації занять (International Standard Classification of Occupations).