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Канада допоможе в інклюзивному, соціальному та економічному відновленні Київщини
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Канада допоможе в інклюзивному, соціальному та економічному відновленні Київщини

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Канада допоможе в інклюзивному, соціальному та економічному відновленні Київщини
На карті України позначені громади, яким допомогатимуть канадці. Фото: Глевахівська селищна рада

Канада допоможе в інклюзивному, соціальному та економічному відновленні Київщини. Зокрема, до участі у проєкті відібрали чотири громади регіону. Загалом іноземці допоможуть відновити 19 територіальних громад України.

Про це повідомляє пресслужба Глевахівської селищної ради.

В рамках ініціативи "Інклюзивне відновлення за лідерства громад" (CLIR) 19 територіальних громад із 7 пошкоджених війною областей України отримають експертну підтримку. Йдеться про стале інклюзивне, соціальне та економічне відновлення.

Загалом своє бажання взяти участь в ініціативі висловило понад 300 громад із 11 найбільш пошкоджених областей. У Київському регіоні до участі у проєкті відібрали чотири громади: Баришівську, Глевахівську, Боярську та Великодимерську.

Зазначається, що ця ініціатива є одним із компонентів проєкту міжнародної технічної допомоги "Супровід урядових реформ в Україні" (SURGe), який фінансується урядом Канади. Експерти CLIR надаватимуть відібраним громадам експертну підтримку за такими напрямками:

  • стратегічне управління та планування
  • налагодження партнерств із міжнародними організаціями
  • залучення зовнішніх інвестицій
  • розвиток сфери соціальних послуг
  • підтримка з розробки планів і стратегій відновлення та розвитку
  • впровадження принципів сталого розвитку тощо.
"Під час великої війни для країни вкрай важливо, аби територіальні громади перетворилися на лідерів відбудови. Це неможливо без розбудови на місцевому рівні глибоких компетенцій та дієвих інституцій. Комплексна експертиза, якою володіє команда CLIR в питаннях інклюзивності, гендерної орієнтованості та сталості має стати запорукою ефективного відновлення" — сказала заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Азархіна.

За словами директорки проєкту SURGe в Україні Танії Санфорд Аммар, усі відібрані громади мають отримати необхідні знання, навички та інструменти для розробки ефективних планів відновлення, залучення фінансової підтримки та бути лідерами у відновленні країни.

"Супровід урядових реформ в Україні" (SURGe) — це проєкт з інклюзивного прийняття рішень в Україні, який реалізується компанією Alinea International та фінансується Міністерством міжнародних справ Канади з 2019 року. SURGe є наступником проєкту "Експертна підтримка врядування та економічного розвитку" (EDGE), який реалізовувався у 2015-2019 роках.

Що відомо про відновлення Київщини

Унаслідок бойових дій навколо Києва в лютому-березні 2022 року на Київщині зафіксовані руйнування у 46 з 69 територіальних громад. Критичних руйнувань завдано в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в області було зруйновано чи пошкоджено 27 226 об'єктів. Основний "удар" припав саме на житло — 24,3 тис. об'єктів. Крім цього, постраждали 227 шкіл та садочків, 125 адміністративних будівель і ЦНАПів, 128 медичних закладів, 138 культурних та релігійних споруд.

На кінець 2023 року на Київщині відновили повністю або частково із забезпеченням життєдіяльності понад 16,5 тисяч об'єктів. Із них 15 тисяч — це багатоквартирні та приватні житлові будинки.

На Київщині створюють Каталог відновлення області, де можна дізнатись про відремонтовані об'єкти за кошти з резервного держбюджету протягом 2022 року. Торік звідти на ремонт в області виділили понад 700 млн грн.

Також у Київській області створили Спостережну раду з питань відбудови. Її основне завдання — контролювати усі етапи відбудови від планування до завершення проєктів. Працюватиме і робоча група, яка виявлятиме корупцію під час відбудови.

Спостерігати за процесом відновлення 18 багатоквартирних будинків на Київщині, які були пошкоджені внаслідок повномасштабного вторгнення Росії і на відбудову яких збирає платформа UNITED24, можна на інтерактивній карті.

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