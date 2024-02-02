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У Черкасах на пішоходному переході збили жінку
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У Черкасах на пішоходному переході збили жінку

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У Черкасах на пішоходному переході збили жінку
Головне управління Нацполіції у Черкаській області

1 лютого на розі вулиць Пастерівська — Гоголя у Черкасах водій збив жінку під час того, коли вона переходила дорогу пішохідним переходом.

Як розповіла речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк, слідчі відкрили кримінальне провадження за цим фактом.

Зі слів речниці, жінку з травмами госпіталізували до лікарні:

"Дорожньо-транспортна пригода сталася на перехресті вулиць Пастерівська — Гоголя. За інформацією слідства, близько 10:00 години 1 лютого, 49-річний водій автомобіля ГАЗ скоїв наїзд на жінку, яка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок наїзду 58-річна потерпіла отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до Третьої міської лікарні".

У Черкасах на пішоходному переході збили жінку
Місце ДТП, де збили жінку на пішоходному переході, 01.02.2024. Головне управління Нацполіції у Черкаській області

Зоя Вовк додала, що відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ККУСтаття 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами., триває слідство.

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