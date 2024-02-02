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Вакансії з найвищою зарплатою у медпрацівників — Житомирський обласний центр зайнятості
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Вакансії з найвищою зарплатою у медпрацівників — Житомирський обласний центр зайнятості

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Вакансії, зарплата
На Житомирщині найвищий рівень зарплат у вакансіях працівників сфери охорони здоров'я. Фото: ілюстративне/Суспільне

На Житомирщині найвищий рівень зарплат у вакансіях працівників сфери охорони здоров'я.

Про це повідомив на своєму сайті Житомирський обласний центр зайнятості.

На початок лютого 2024 року у підрозділах Житомирської обласної служби зайнятості зареєстровано 1444 вакансії.

Найбільш затребувані нині працівники у таких сферах діяльності:

  • переробна промисловість — 269 вакансій, середня зарплата — 11 000 гривень;
  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 144 вакансії, середня зарплата — 9 413 гривень;
  • освіта — 106 вакансій, середня зарплата 7635 гривень;
  • транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність — 88 вакансій, середня зарплата 10 128 гривень;
  • охорона здоров'я та надання соціальної допомоги — 82 вакансії, середня зарплата 13 078 гривень;
  • тимчасове розміщування й організація харчування — 49 вакансій, середня зарплата 7 815 гривень;
  • сільське, лісове та рибне господарства — 46 вакансій, середня зарплата 9 393 гривні;
  • державне управління й оборона — 45 вакансій, середня зарплата — 9 457 гривень;
  • водопостачання — 37 вакансій, середня зарплата 10 809 гривень.

"Найвищий рівень середньої зарплати — 13 078 гривень — у вакансіях, які діють в сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги, найнижчий — 7600 гривень у сфері інформації та телекомунікації", — повідомили у Житомирському обласному центрі зайнятості.

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