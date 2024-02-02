На Житомирщині найвищий рівень зарплат у вакансіях працівників сфери охорони здоров'я.

Про це повідомив на своєму сайті Житомирський обласний центр зайнятості.

На початок лютого 2024 року у підрозділах Житомирської обласної служби зайнятості зареєстровано 1444 вакансії.

Найбільш затребувані нині працівники у таких сферах діяльності:

переробна промисловість — 269 вакансій, середня зарплата — 11 000 гривень;

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 144 вакансії, середня зарплата — 9 413 гривень;

освіта — 106 вакансій, середня зарплата 7635 гривень;

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність — 88 вакансій, середня зарплата 10 128 гривень;

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги — 82 вакансії, середня зарплата 13 078 гривень;

тимчасове розміщування й організація харчування — 49 вакансій, середня зарплата 7 815 гривень;

сільське, лісове та рибне господарства — 46 вакансій, середня зарплата 9 393 гривні;

державне управління й оборона — 45 вакансій, середня зарплата — 9 457 гривень;

водопостачання — 37 вакансій, середня зарплата 10 809 гривень.

"Найвищий рівень середньої зарплати — 13 078 гривень — у вакансіях, які діють в сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги, найнижчий — 7600 гривень у сфері інформації та телекомунікації", — повідомили у Житомирському обласному центрі зайнятості.

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube