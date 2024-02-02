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"Прокинулася о 3-ій ночі, почула звуки "шахедів", світла не було". Жителі Кривого Рогу розповіли, як пережили атаку
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"Прокинулася о 3-ій ночі, почула звуки "шахедів", світла не було". Жителі Кривого Рогу розповіли, як пережили атаку

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атака дронами, Кривий Ріг
Вибиті через атаку шибки, Кривий Ріг. Фото: Суспільне Дніпро

У ніч на 2 лютого армія РФ атакувала Криворіжжя "шахедами". Внаслідок влучання безпілотника у підстанцію без світла опинилися понад 40 тисяч абонентів.

Жителька Кривого Рогу Катерина Помазанська розповіла Суспільному: звуки "шахедів" почула десь о 3-ій годині ночі.

"Я прокинулась о 3-ій ночі, почула звуки "шахедів" і вже тоді світла не було. Ми перейшли сім'єю в коридор. Десь годинку перечекали тривогу. Наразі на моїй вулиці світла немає, опалення теж немає", — сказала жінка.

До відсутності світла, каже Катерина, були готові: завчасно підготували павербанки. У квартирі є газ, тож воду зранку закип`ятили без проблем.

"Прокинулася о 3-ій ночі, почула звуки "шахедів", світла не було". Жителі Кривого Рогу розповіли, як пережили атаку
Жительки Кривого Рогу розповіли, як пережили атаку дронами. Фото: Суспільне Дніпро

Жителька Саксаганського району Олена Червякова говорить, що до подібних обстрілів вже звикла.

"Спочатку вставала, вдягалася, ховалася за дві стіни. Зараз вже не так реагую. Встала о сьомій ранку. Світла не було", — розповіла вона.

Наразі відомо, що у місті вибиті вікна у навчальних закладах та у кількох багатоповерхівках. Розгорнуто штаб, куди жителі пошкоджених осель можуть звернутися за допомогою.

"Прокинулася о 3-ій ночі, почула звуки "шахедів", світла не було". Жителі Кривого Рогу розповіли, як пережили атаку
Розгорнули штаб допомоги жителям, чиї оселі пошкоджені внаслідок атаки. Фото: Суспільне Дніпро

За даними Міненерго, енергетики заживили у місті всіх знеструмлених після атаки БПЛА, Також зі світлом — шахта та котельня. Тривають відновлювальні роботи.

Авторка Наталія Макух

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