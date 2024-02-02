У Решетилівському районному суді оголосили вирок чоловікові, який привласнив гроші волонтерів.

Про це стало відомо із тексту вироку, який оприлюднили в Єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно з текстом вироку, військовослужбовець із села Паніванівка Семенівської громади попросив волонтерів зібрати гроші для потреб ЗСУ.

"Перебуваючи на бойових позиціях, звернувся до волонтерів Решетилівської громади Полтавської області з проханням зібрати кошти для придбання тепловізора на потреби ЗСУ, якими у соціальній мережі "Facebook" було розміщено оголошення відповідного змісту із зазначенням номера картки АТ КБ "Приватбанк", виданої на ім`я його матері", — йдеться в тексті вироку.

Чоловік попросив матір переслати зібрані 7 200 гривень на його особисту банківську картку і витратив їх у Решетилівці на власні потреби.

У суді чоловік визнав свою вину.

Військового засудили за статтею "Шахрайство". Йому призначили 2 роки обмеження волі з іспитовим строком на 1 рік. Обвинувачений також повинен повідомляти про зміну місця проживання та з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, йдеться в тексті вироку.

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