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На Полтавщині засудили чоловіка, який забрав волонтерські гроші для купівлі тепловізора
ЗСУСудГРОШІРегіони

На Полтавщині засудили чоловіка, який забрав волонтерські гроші для купівлі тепловізора

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На Полтавщині засудили чоловіка, який забрав волонтерські гроші для купівлі тепловізора
Фото: pexels.com

У Решетилівському районному суді оголосили вирок чоловікові, який привласнив гроші волонтерів.

Про це стало відомо із тексту вироку, який оприлюднили в Єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно з текстом вироку, військовослужбовець із села Паніванівка Семенівської громади попросив волонтерів зібрати гроші для потреб ЗСУ.

"Перебуваючи на бойових позиціях, звернувся до волонтерів Решетилівської громади Полтавської області з проханням зібрати кошти для придбання тепловізора на потреби ЗСУ, якими у соціальній мережі "Facebook" було розміщено оголошення відповідного змісту із зазначенням номера картки АТ КБ "Приватбанк", виданої на ім`я його матері", — йдеться в тексті вироку.

Чоловік попросив матір переслати зібрані 7 200 гривень на його особисту банківську картку і витратив їх у Решетилівці на власні потреби.

У суді чоловік визнав свою вину.

Військового засудили за статтею "Шахрайство". Йому призначили 2 роки обмеження волі це кримінальне покарання, яке полягає у триманні особи у кримінально-виконавчих установах відкритого типу (виправних центрах) у межах адміністративно-територіальної одиниці відповідно до її постійного місця проживання без ізоляції від суспільства в умовах здійснення над нею нагляду з обов'язковим залученням засудженого до праці.з іспитовим строком на 1 рік. Обвинувачений також повинен повідомляти про зміну місця проживання та з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, йдеться в тексті вироку.

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