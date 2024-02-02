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Підприємця підозрюють у привласненні грошей на ремонті військового містечка на Львівщині
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Підприємця підозрюють у привласненні грошей на ремонті військового містечка на Львівщині

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Підприємця підозрюють у привласненні грошей на ремонті військового містечка на Львівщині
Об’єкт, який мало відремонтувати підприємство. Фото: пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону

На Тернопільщині повідомили про підозру підприємцю через привласнення понад 3,2 млн грн бюджетних грошей на ремонті військового містечка на Львівщині.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, 51-річний керівник хмельницького підприємства уклав договір із тернопільським Квартирно-експлуатаційним відділом щодо капітального ремонту військового містечка на Львівщині.

"Встановлено, що він скористався службовим становищем та вніс у офіційну документацію відомості із завищеною на понад 3,2 мільйони гривень вартістю робіт. Ці документи він підписав у замовника та подав до казначейської служби, яка і здійснила розрахунок", – мовиться у повідомленні.

Керівника підозрюють у присвоєнні суми, яку виділили із держбюджету. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, а також службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, КК України) директору приватного підприємства повідомили про підозру. Максимальний термін покарання, передбачений санкціями статей, становить 12 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.

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