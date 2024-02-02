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У російсько-українській війні загинув солдат Назар Ковальчук з Хмельниччини
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У російсько-українській війні загинув солдат Назар Ковальчук з Хмельниччини

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Військовий Назар Ковальчук з Хмельниччини
Військовий Назар Ковальчук. Фото: Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

Військовослужбовець Назар Ковальчук з Хмельниччини помер 31 січня 2024 року у запорізькій лікарні від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Хлопцю було 22 роки.

Про це повідомили у Виконавчому комітеті Нетішинської міської ради.

За їхньою інформацією, Назар Ковальчук 28 січня 2024 року отримав мінно-вибухову травму поблизу населеного пункту Вербове Запорізької області. Осколкове поранення виявилось несумісним із життям. На фронті хлопець був помічником гранатометника батальйону оперативного призначення.

У Виконавчому комітеті Нетішинської міської ради зазначили, прощання з Назаром Ковальчуком відбудеться 3 лютого у Нетішині. Поховають солдата у селі Садки, що на Рівненщині. З третього по п'яте лютого на території Нетішинської міської територіальної громади оголошено жалобу.

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