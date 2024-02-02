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Перерахував гроші з картки батька безвісти зниклого воїна: на Миколаївщині чоловіка підозрюють у крадіжці
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Перерахував гроші з картки батька безвісти зниклого воїна: на Миколаївщині чоловіка підозрюють у крадіжці

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На Миколаївщині підозрюють чоловіка, який перерахував 250 тисяч гривень з банківської картки знайомого. На неї надходили виплати, призначені у зв'язку з безвісним зникненням сина-військового.

Про це другого лютого повідомили на сайті Миколаївської обласної прокуратури.

У прокуратурі зазначили, що житель Баштанського району — раніше судимий. Він дізнався про виплати знайомому та скористався його банківською карткою, розповіли у відомстві.

"Зловживаючи довірою отримав доступ до мобільного банкінгу, викрав із банківського рахунку грошові кошти в сумі 250 тисяч гривень — 30 тисяч отримав через банкомат, а 220 тисяч перерахував на рахунок іншого знайомого, який не був обізнаний про його дії", — додали в прокуратурі.

Затриманому повідомили про підозруЧастина 4 статті 185, частина 1 статті 357, частина 1 та 2 статті 361, частина 1 статті 209 Кримінального кодексу України у крадіжці в умовах воєнного стану, втручанні в роботу електронних комунікацій, викраденні документів та легалізації майна. Нині чоловіка тримають під вартою, з можливістю внесення застави.

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