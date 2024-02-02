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З початку 2024 року на Франківщині сталися 305 ДТП — поліція
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З початку 2024 року на Франківщині сталися 305 ДТП — поліція

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З початку 2024 року на Франківщині сталися 305 ДТП — поліція
Фото: Facebook/Поліція Івано-Франківської області

З початку 2024 року на Івано-Франківщині сталися 305 дорожньо-транспортних пригод. Внаслідок аварій загинули три людини.

Про це повідомили на Facebook-сторінці поліції області.

Як йдеться у дописі, з початку року сталися 25 ДТП за участю нетверезих водіїв, у 43 аваріях травмувалися люди.

"Окрім керування транспортними засобами у стані сп’яніння, причинами аварій є перевищення безпечної швидкості руху, порушення правил маневрування, недотримання безпечних дистанцій", — йдеться у дописі.

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