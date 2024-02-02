НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Відшкодувати 830 тисяч гривень. Рішення суду щодо кропивничанки, через ремонт квартири якої впав дах у п'ятиповерхівці
СудГРОШІМІСЦЕВА ВЛАДАРемонтБУДІВНИЦТВОРегіони

Відшкодувати 830 тисяч гривень. Рішення суду щодо кропивничанки, через ремонт квартири якої впав дах у п'ятиповерхівці

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Відшкодувати 830 тисяч гривень. Рішення суду щодо кропивничанки, через ремонт квартири якої впав дах у п'ятиповерхівці
Квартира, де стався обвал, у березні 2021 року. Фото: Кропивницька міська рада

У Кропивницькому суд виніс рішення у справі власниці квартири, де у 2021 році відбувався ремонт, і через це обвалилися плити перекриття в п’ятиповерхівці. Кропивничанка має повернути місту 831 тисячу гривень.

Рішення ухвалив Кіровський районний суд 22 січня 2024 року. Про це йдеться у Єдиному держреєстрі судових рішень.

Обвал стався 28 березня 2021 року у квартирі №90 на останньому поверсі п’ятиповерхівки на вулиці Яновського, 159. Там намагалися реконструювати квартиру й порушили будівельні норми. Травмованих й загиблих не було. Під’їзд відключили від електрики, водо- й газопостачання.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 356 Кримінального кодексу України "Самоуправство". Це передбачає виправні роботи до двох років або арешт до трьох місяців.

Також за порушення будівельних норм (стаття 96 Кодексу України про адміністративні правопорушення) власниці квартири виписали штраф 17 тисяч гривень.

У Єдиному держреєстрі судових рішень йдеться, що кропивничанка сплатила ці гроші повністю. Кримінальне ж провадження закрили 3 травня 2023 року у зв`язку із закінченням строків давності.

"У судовому засіданні встановлено, що обвинувачена вчинила кримінальне правопорушення, за які передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі, від суду не ухилялася, нових кримінальних правопорушень, за вчинення яких ухвалювався б обвинувальний вирок, в межах строку давності не скоювала, і з дня вчинення кримінального правопорушення сплинуло більше ніж два роки", — вказали в реєстрі судових рішень.

Також ще у 2021 році міська рада розпочала ремонт у будинку за гроші міського бюджету, щоб мешканці могли швидше повернутися у квартири. У грудні заступник міського голови Олександр Вергун розповів, що на реконструкцію витратили 930 тисяч гривень: 100 тисяч коштував експертно-технічний звіт, 830 тисяч — реконструкція.

У травні 2022 року Кропивницька окружна прокуратура звернулася до суду щодо того, аби власниця квартири відшкодувала міській раді ці збитки.

"Позов Кропивницької окружної прокуратури в інтересах держави в особі Головного управління Житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради про стягнення витрат задовольнити", — йдеться в рішенні.

Також кропивничанка має сплатити судовий збір сумою 12 473 гривень.

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Підпільні покер-клуби: четвертого підозрюваного взяли під варту
Четвертого підозрюваного в організації підпільних покер-клубів взяли під варту
Тунберг
Суд виправдав Грету Тунберг за блокування нафтогазової конференції у Лондоні
Намагалися зґвалтувати, погрожуючи розстріляти дітей: у Чернігові судять двох російських військовослужбовців
Намагалися зґвалтувати, погрожуючи розстріляти дітей: у Чернігові судять двох російських військовослужбовців
Суд лишив під вартою ексначальника СБУ Харківської області Романа Дудіна
Суд лишив під вартою ексначальника СБУ Харківської області Романа Дудіна
На початок