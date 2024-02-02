У Кропивницькому суд виніс рішення у справі власниці квартири, де у 2021 році відбувався ремонт, і через це обвалилися плити перекриття в п’ятиповерхівці. Кропивничанка має повернути місту 831 тисячу гривень.

Рішення ухвалив Кіровський районний суд 22 січня 2024 року. Про це йдеться у Єдиному держреєстрі судових рішень.

Обвал стався 28 березня 2021 року у квартирі №90 на останньому поверсі п’ятиповерхівки на вулиці Яновського, 159. Там намагалися реконструювати квартиру й порушили будівельні норми. Травмованих й загиблих не було. Під’їзд відключили від електрики, водо- й газопостачання.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 356 Кримінального кодексу України "Самоуправство". Це передбачає виправні роботи до двох років або арешт до трьох місяців.

Також за порушення будівельних норм (стаття 96 Кодексу України про адміністративні правопорушення) власниці квартири виписали штраф 17 тисяч гривень.

У Єдиному держреєстрі судових рішень йдеться, що кропивничанка сплатила ці гроші повністю. Кримінальне ж провадження закрили 3 травня 2023 року у зв`язку із закінченням строків давності.

"У судовому засіданні встановлено, що обвинувачена вчинила кримінальне правопорушення, за які передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі, від суду не ухилялася, нових кримінальних правопорушень, за вчинення яких ухвалювався б обвинувальний вирок, в межах строку давності не скоювала, і з дня вчинення кримінального правопорушення сплинуло більше ніж два роки", — вказали в реєстрі судових рішень.

Також ще у 2021 році міська рада розпочала ремонт у будинку за гроші міського бюджету, щоб мешканці могли швидше повернутися у квартири. У грудні заступник міського голови Олександр Вергун розповів, що на реконструкцію витратили 930 тисяч гривень: 100 тисяч коштував експертно-технічний звіт, 830 тисяч — реконструкція.

У травні 2022 року Кропивницька окружна прокуратура звернулася до суду щодо того, аби власниця квартири відшкодувала міській раді ці збитки.

"Позов Кропивницької окружної прокуратури в інтересах держави в особі Головного управління Житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради про стягнення витрат задовольнити", — йдеться в рішенні.

Також кропивничанка має сплатити судовий збір сумою 12 473 гривень.