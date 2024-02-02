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У Кривому Розі за постачання недоукомплектованих аптечок на мільйони гривень судитимуть головну лікарку та посадовця
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У Кривому Розі за постачання недоукомплектованих аптечок на мільйони гривень судитимуть головну лікарку та посадовця

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аптечки, розтрата, суд
Аптечки, які постачали у лікарню Кривого Рогу. Фото: прокуратура Дніпропетровщини

У Кривому Розі за фактами розтрати чужого майна в особливо великих розмірах та службової недбалості судитимуть головну лікарку та директора комунального підприємства міської ради.

Про це повідомляється на сайті Дніпропетровської обласної прокуратури.

За даними слідства, у 2022 році комунальне підприємство, яке володіє мережею аптек, та міська лікарня уклали договір про постачання аптечок для військових. Від підприємства до лікарні надійшло 3 тисячі недоукомплектованих необхідними медичними препаратами аптечок, а їхня вартість вдвічі перевищувала ринкову ціну.

За актами приймання-передачі, які підписала головна лікарка, медзаклад безпідставно перерахував всю суму закупівлі. Таким чином збитки, нанесені тергромаді Кривого Рогу, становлять понад 9 млн грн.

Під час обшуків у приміщеннях комунального підприємства та медзакладу правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує злочинну діяльність, та аптечки.

Обвинувачуваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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