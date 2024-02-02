У Львові прооперували трьох немовлят із вродженими півкілограмовими пухлинами

У дитячій лікарні святого Миколая прооперували трьох немовлят, які народилися із крижово-куприковими тератомами. Діти народилися у пологовому відділенні лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі Першого ТМО Львова.

Один із трьох новонароджених — Матвій із Харкова. Хлопчик народився понад місяць тому з вагою 3,47 кг, 470 грамів із яких важила крижово-куприкова тератома.

"Ми на 20 тижні вагітності прийшли на плановий скринінг у Харкові, де й діагностували тератому. Нам порадили перервати вагітність. Матвій був нашою довгоочікуваною дитиною, тож ми почали шукати можливості скорегувати ваду при народженні", — розповідає мама Матвія Євгенія.

Жінка звернулася до лікарні святого Миколая у Львові, де такі пухлини оперують вже протягом 10 років. Хлопчика прооперували за кілька днів після народження в кілька етапів: видалення пухлини, пластика мʼяких тканин та аноректопластика.

Майже одночасно з Матвієм хірурги прооперували ще двох новонароджених із крижово-куприковими тератомами — Ярину і Злату. В обох дівчаток операції минули вдало.

Наразі малюкам виповнився місяць, вони можуть їхати додому. За словами медиків, у лікарні ще не було стільки дітей, які б одночасно народилися із тетратомами. "Звернень із цією патологією побільшало відколи при Дитячій Лікарні Святого Миколая відкрилося власне пологове відділення", — йдеться у повідомленні.