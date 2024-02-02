НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Львові прооперували трьох немовлят із вродженими півкілограмовими пухлинами
МЕДИЦИНАДІТИРегіони

У Львові прооперували трьох немовлят із вродженими півкілограмовими пухлинами

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Львові прооперували трьох немовлят із вродженими півкілограмовими пухлинами
Мами з дітьми після операції у дитячій лікарні святого Миколая. Фото: пресслужба Першого ТМО Львова

У дитячій лікарні святого Миколая прооперували трьох немовлят, які народилися із крижово-куприковими тератомами. Діти народилися у пологовому відділенні лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі Першого ТМО Львова.

Один із трьох новонароджених — Матвій із Харкова. Хлопчик народився понад місяць тому з вагою 3,47 кг, 470 грамів із яких важила крижово-куприкова тератомаПухлина змішаної будови, яка утворюється із зародкових клітин, коли немовля ще перебуває в утробі. Піддається хірургічній корекції, не є показом до переривання вагітності..

"Ми на 20 тижні вагітності прийшли на плановий скринінг у Харкові, де й діагностували тератому. Нам порадили перервати вагітність. Матвій був нашою довгоочікуваною дитиною, тож ми почали шукати можливості скорегувати ваду при народженні", — розповідає мама Матвія Євгенія.

Жінка звернулася до лікарні святого Миколая у Львові, де такі пухлини оперують вже протягом 10 років. Хлопчика прооперували за кілька днів після народження в кілька етапів: видалення пухлини, пластика мʼяких тканин та аноректопластика.

Майже одночасно з Матвієм хірурги прооперували ще двох новонароджених із крижово-куприковими тератомами — Ярину і Злату. В обох дівчаток операції минули вдало.

Наразі малюкам виповнився місяць, вони можуть їхати додому. За словами медиків, у лікарні ще не було стільки дітей, які б одночасно народилися із тетратомами. "Звернень із цією патологією побільшало відколи при Дитячій Лікарні Святого Миколая відкрилося власне пологове відділення", — йдеться у повідомленні.

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Спеціалістка Волохово-Ярського старостату Дар’я Панченко
"Люди аж плачуть і запитують: чому ви не приїхали раніше?". Як працює на Харківщині перший мобільний аптечний пункт
Кабмін
Кабмін обмежив час лікування українських військових за кордоном
Допомагає медикам ставити діагнози. Як у двох лікарнях Івано-Франківська використовують штучний інтелект
Допомагає медикам ставити діагнози. Як у двох лікарнях Івано-Франківська використовують штучний інтелект
&quot;Я думала, що розмовляти не буду&quot;: черкащанка розповіла, як поборола рак язика
"Я думала, що розмовляти не буду": черкащанка розповіла, як поборола рак язика
На початок