У Львові прооперували трьох немовлят із вродженими півкілограмовими пухлинами

У дитячій лікарні святого Миколая прооперували трьох немовлят, які народилися із крижово-куприковими тератомами. Діти народилися у пологовому відділенні лікарні.
Про це повідомили у пресслужбі Першого ТМО Львова.
Один із трьох новонароджених — Матвій із Харкова. Хлопчик народився понад місяць тому з вагою 3,47 кг, 470 грамів із яких важила крижово-куприкова тератомаПухлина змішаної будови, яка утворюється із зародкових клітин, коли немовля ще перебуває в утробі. Піддається хірургічній корекції, не є показом до переривання вагітності..
"Ми на 20 тижні вагітності прийшли на плановий скринінг у Харкові, де й діагностували тератому. Нам порадили перервати вагітність. Матвій був нашою довгоочікуваною дитиною, тож ми почали шукати можливості скорегувати ваду при народженні", — розповідає мама Матвія Євгенія.
Жінка звернулася до лікарні святого Миколая у Львові, де такі пухлини оперують вже протягом 10 років. Хлопчика прооперували за кілька днів після народження в кілька етапів: видалення пухлини, пластика мʼяких тканин та аноректопластика.
Майже одночасно з Матвієм хірурги прооперували ще двох новонароджених із крижово-куприковими тератомами — Ярину і Злату. В обох дівчаток операції минули вдало.
Наразі малюкам виповнився місяць, вони можуть їхати додому. За словами медиків, у лікарні ще не було стільки дітей, які б одночасно народилися із тетратомами. "Звернень із цією патологією побільшало відколи при Дитячій Лікарні Святого Миколая відкрилося власне пологове відділення", — йдеться у повідомленні.