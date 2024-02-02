У Херсоні внаслідок обстрілів РФ зруйнована будівля волонтерського центру

Російські війська вночі 1 лютого обстріляли середмістя Херсона. Поцілили в будівлю волонтерського центру Громадської організації "Місто Сили". Знищені покрівля, техніка, гуманітарна допомога, меблі.

Про наслідки обстрілу волонтерського центру у марафоні "Суспільне. Спротив" розповів голова Громадської організації "Місто Сили" Євген Гілін.

"Зруйновано все приміщення — 450 квадратів не підлягають експлуатації через відсутність покрівлі, перебиті зруйновані перекриття між другим і третім поверхами. Все звалилося на перший поверх, постраждала техніка, гуманітарна допомога, меблі. Ми зараз прибираємо і намагаємося перевезти всі ці речі в інше приміщення", — говорить Гілін.

За його словами, цей офіс працював з квітня 2022 року в окупації. Щомісяця від 12 до 75 тисяч херсонців отримували допомогу. Є ще один склад, на якому зберігається значна частина гуманітарної допомоги.

"Це черговий виклик — ми бачимо щодня сотні обстрілів по цивільній інфраструктурі, причому місто залишається густонаселеним — 90 тисяч людей проживає зараз на території Херсона, Херсонського району. Це люди які потребують постійної підтримки — це вразливі категорії населення", — говорить керівник ГО.

Охоронець, який перебував в гуманітарному штабі не постраждав. За його словами, близького 3:00 після початку обстрілу середмістя, п'ятий російський снаряд прилетів в офіс.

За минулу добу 1 лютого військові РФ 279 разів обстріляли Херсонщину. З артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації випустили 1606 снарядів.

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