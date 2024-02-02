В Ірпені демонтували зруйновані будинки за підтримки ПРООН

В Ірпені триває відновлення після повномасштабного вторгнення російських військ на Київщину. Протягом трьох місяців у громаді демонтували 52 будинки за підтримки програми ПРООН в Україні.

Про це повідомляє у Telegram перший заступник міського голови Андрій Кравчук.

Зазначається, що із листопада 2023 року по січень цього року компанія "Енергетично-дорожнє будівництво" за підтримки програми ПРООН в Україні демонтувала в Ірпені 52 житлових будинки. Вони були зруйновані внаслідок російської агресії.

Зруйновані будинки в Ірпені. Фото: Андрій Кравчук/Telegram

"Раніше в Ірпінській громаді за підтримки ПРООН в Україні було демонтовано 150 будинків. Таким чином в Ірпені демонтовано понад 200 зруйнованих будинків, у тому числі, й багатоквартирний будинок (гуртожиток) по вулиці Ніжинська, 6", — сказав Кравчук.

Зруйновані будинки в Ірпені та розстріляна машина. Фото: Андрій Кравчук/Facebook

За його словами, до демонтажних робіт залучалися 45 підготовлених фахівців та понад 20 одиниць важкої техніки і самоскидів. Наразі відсортовано та вивезено понад 13 000 м3 будівельного сміття, зібрано та запаковано 43 м3 небезпечних відходів (азбестовмісні матеріали та мінеральна вата).

Заступник міського голови зауважив, що демонтаж — це перший крок до повноцінного проєктування, та відновлення домівок жителів громади.

Що відомо про відновлення Ірпеня після військової агресії РФ

В Ірпені триває капремонт житлового комплексу "Ірпінські липки". Відновлення проводять за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. На ремонт об'єкта передбачили 605 мільйонів гривень.

Архітектори розробили 20 проєктів для відбудови та розвитку Ірпінської громади на Київщині. Першими презентували ескізи проєктів з розширення та благоустрою частини парку "Покровський" вздовж Алеї Героїв АТО.

За кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії у місті відновлюють багатоквартирний будинок по вул. Котляревського, 52-А. Будівля, де мешкають понад 300 людей, була пошкоджена на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Міська влада із Фондом відновлення та Міжнародним благодійним фондом "Леруа Мерлен Солідарність" підписали меморандум про співпрацю. Першим об'єктом, який відбудовуватиметься спільними зусиллями, став будинок в одному з найбільш постраждалих мікрорайонів громади за адресою: 10 лінія, 4А.

За кошти, зібрані на платформі UNITED24, відбудують 18 житлових будинків у 5 населених пунктах — Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузова та Мила.

Спостерігати за процесом відновлення 18 багатоквартирних будинків на Київщині, які були пошкоджені внаслідок повномасштабного вторгнення Росії і на відбудову яких збирає платформа UNITED24, можна на інтерактивній карті.

На початку грудня в Ірпені оголосили, що посилять контроль за якістю відбудови об'єктів, які були пошкоджені внаслідок російського вторгнення.

Протягом 2022 року у місті повністю відновили 308 багатоповерхових і 120 приватних будинків, які були пошкоджені внаслідок російської військової агресії.

Під час бойових дій навесні 2022 року Ірпінь був зруйнований на 75 відсотків. Понад 10 тисяч людей залишилися без житла. У місті непридатними для проживання визнали 37 багатоквартирних будинків.