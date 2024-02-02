НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Я думала, що розмовляти не буду": черкащанка розповіла, як поборола рак язика
МЕДИЦИНАОнкологіяЛікаріНОВИНИРегіони

"Я думала, що розмовляти не буду": черкащанка розповіла, як поборола рак язика

Ексклюзивно
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Людмили Ціневської з Черкащини виявили третю стадію злоякісної пухлини язика. Жінка відновлюється після операції, минуло одинадцять днів.

На Черкащині у 2023 році зареєстрували майже пʼять тисяч випадків захворювання на онкологію. Та ці показники у січні 2024 року вже зросли, розповів Суспільному завідувач організаційно-методичного відділу Ігор Гайдай.

Пані Людмила розповіла, що коли прикусила язика, про масштаби хвороби навіть не підозрювала:

"Прикусила язик. Не надала значення, прикусила, то й прикусила. Пішла до свого стоматолога, він говорить: мені не подобається, потрібно їхати в Черкаси. Думаю: з язиком прикушеним? Так сама і лікувалася. Потім сімейний лікар мій настояв: їдьте і все. Дуже болів язик. Пік дуже, починали нариви йти далі й далі".

"Я думала, що розмовляти не буду": черкащанка розповіла, як поборола рак язика
Фото: Суспільне Черкаси

Нині у пані Людмили триває період реабілітації.

"Ну уявіть, більшу частину язика видалити, я думала взагалі розмовляти не буду. Але обіцяють, що мовлення відновиться. , просто язик зараз ще збільшений. Харчуюсь через зонд. П’ю воду потроху, звичайно, це час займає. Але нічого, схудну і буду струнка. Сказали, що наступного тижня випишуть. А там ще вдома буде далі лікування".

Найбільше Людмила хоче одужати та швидше повернутись до роботи. Та жінка не падає духом, знайшла для себе заняття: читає книги.

"Я думала, що розмовляти не буду": черкащанка розповіла, як поборола рак язика
Фото: Суспільне Черкаси

Як розповів лікар-хірург-онколог Олександр Хлинін операція тривала вісім годин й нинішнім станом пацієнтки лікар задоволений.

"Пухлини язика взагалі відрізняються агресивністю свого перебігу і потребують складного комбінованого, а іноді й комплексного підходу в лікуванні. У пацієнтки, наприклад, пухлина займала половину язика і виконана половина резекція язика. У неї післяопераційний дефект, він потребував безпосередньої реконструктивної операції й виконувалась реконструкція язика. При таких втручаннях ми використовуємо тканини, які переміщаються в ротову порожнину з інших ділянок. Взагалі оперативних втручань на органах голови, шиї з приводу пухлинних захворювань за рік ми виконали за 2023 рік ми виконали 886 операцій".

"Я думала, що розмовляти не буду": черкащанка розповіла, як поборола рак язика
Фото: Суспільне Черкаси

Через несвоєчасні звернення у багатьох пацієнтів виявляють запущені форми раку, пояснив завідувач організаційного-методичного відділу Ігор Гайдай. Тому на Черкащині захворюваність збільшується.

"Померлих за 2023 рік майже дві з половиною тисячі. Серед жінок традиційно на першому місці рак молочної залози. Це фактично кожна п'ята жінка хвора на рак, це рак молочної залози. Далі йдуть пухлини репродуктивної системи жінки – це шийка матки, яєчники, тіло матки. Якщо це взяти до купи, то це майже половина всіх раків у жінок. У чоловіків фігурував рак легень, ну останні два-три роки ми бачимо, що впевнено займає місце рак передміхурової залози простати. А за ним вже рак легень".

За словами Ігоря Гайдая, рак — хвороба більш вікових людей.

"Але у нас є захворюваність серед дітей, серед молоді. Їх звичайно менше, ніж серед людей віком від 50 років".

Пані Людмила зі свого досвіду усім радить не відкладати похід до лікарів.

"Я думала, що розмовляти не буду": черкащанка розповіла, як поборола рак язика
Фото: Суспільне Черкаси

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Спеціалістка Волохово-Ярського старостату Дар’я Панченко
"Люди аж плачуть і запитують: чому ви не приїхали раніше?". Як працює на Харківщині перший мобільний аптечний пункт
Кабмін
Кабмін обмежив час лікування українських військових за кордоном
Допомагає медикам ставити діагнози. Як у двох лікарнях Івано-Франківська використовують штучний інтелект
Допомагає медикам ставити діагнози. Як у двох лікарнях Івано-Франківська використовують штучний інтелект
За рік пролікували 15 тисяч пацієнтів. Кіровоградщина лідирує за показниками онкології
За рік пролікували 15 тисяч пацієнтів. Кіровоградщина лідирує за показниками онкології
На початок