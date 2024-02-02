"Я думала, що розмовляти не буду": черкащанка розповіла, як поборола рак язика

У Людмили Ціневської з Черкащини виявили третю стадію злоякісної пухлини язика. Жінка відновлюється після операції, минуло одинадцять днів.

На Черкащині у 2023 році зареєстрували майже пʼять тисяч випадків захворювання на онкологію. Та ці показники у січні 2024 року вже зросли, розповів Суспільному завідувач організаційно-методичного відділу Ігор Гайдай.

Пані Людмила розповіла, що коли прикусила язика, про масштаби хвороби навіть не підозрювала:

"Прикусила язик. Не надала значення, прикусила, то й прикусила. Пішла до свого стоматолога, він говорить: мені не подобається, потрібно їхати в Черкаси. Думаю: з язиком прикушеним? Так сама і лікувалася. Потім сімейний лікар мій настояв: їдьте і все. Дуже болів язик. Пік дуже, починали нариви йти далі й далі".

Фото: Суспільне Черкаси

Нині у пані Людмили триває період реабілітації.

"Ну уявіть, більшу частину язика видалити, я думала взагалі розмовляти не буду. Але обіцяють, що мовлення відновиться. , просто язик зараз ще збільшений. Харчуюсь через зонд. П’ю воду потроху, звичайно, це час займає. Але нічого, схудну і буду струнка. Сказали, що наступного тижня випишуть. А там ще вдома буде далі лікування".

Найбільше Людмила хоче одужати та швидше повернутись до роботи. Та жінка не падає духом, знайшла для себе заняття: читає книги.

Фото: Суспільне Черкаси

Як розповів лікар-хірург-онколог Олександр Хлинін операція тривала вісім годин й нинішнім станом пацієнтки лікар задоволений.

"Пухлини язика взагалі відрізняються агресивністю свого перебігу і потребують складного комбінованого, а іноді й комплексного підходу в лікуванні. У пацієнтки, наприклад, пухлина займала половину язика і виконана половина резекція язика. У неї післяопераційний дефект, він потребував безпосередньої реконструктивної операції й виконувалась реконструкція язика. При таких втручаннях ми використовуємо тканини, які переміщаються в ротову порожнину з інших ділянок. Взагалі оперативних втручань на органах голови, шиї з приводу пухлинних захворювань за рік ми виконали за 2023 рік ми виконали 886 операцій".

Фото: Суспільне Черкаси

Через несвоєчасні звернення у багатьох пацієнтів виявляють запущені форми раку, пояснив завідувач організаційного-методичного відділу Ігор Гайдай. Тому на Черкащині захворюваність збільшується.

"Померлих за 2023 рік майже дві з половиною тисячі. Серед жінок традиційно на першому місці рак молочної залози. Це фактично кожна п'ята жінка хвора на рак, це рак молочної залози. Далі йдуть пухлини репродуктивної системи жінки – це шийка матки, яєчники, тіло матки. Якщо це взяти до купи, то це майже половина всіх раків у жінок. У чоловіків фігурував рак легень, ну останні два-три роки ми бачимо, що впевнено займає місце рак передміхурової залози простати. А за ним вже рак легень".

За словами Ігоря Гайдая, рак — хвороба більш вікових людей.

"Але у нас є захворюваність серед дітей, серед молоді. Їх звичайно менше, ніж серед людей віком від 50 років".

Пані Людмила зі свого досвіду усім радить не відкладати похід до лікарів.

Фото: Суспільне Черкаси

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