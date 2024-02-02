Прокурори повідомили про підозру чотирьом військовим РФ та чотирьом жителям Вовчанська, серед яких — засуджений за держзраду "Чиж". За даними слідства, під час окупації громади підозрювані пограбували маєток ексмера Харкова.

Про це 2 лютого повідомили пресслужби обласної прокуратури та поліції Харківщини.

"У березні 2022 року підозрювані приїхали до будинку ексмера Харкова в окупованій Бугаївці Вовчанської громади. У маєтку на той момент перебували два охоронці, тож зловмисники почали вимагати всі автівки та майно сім’ї, погрожуючи вогнепальною зброєю. Вони забрали два прогулянкових судна, мотоцикл, два причепи до нього та побутову техніку", — сказано в повідомленні.

За даними Офісу генпрокурора, йдеться про оселю родини Михайла Добкіна.

Човен, який імовірно вкрали з маєтку ексмера Харкова. Фото: Поліція Харківщини

Що розповідають охоронці

За даними поліції, підозрювані били охоронців у живіт та по голові за відмову відкрити гараж, який ті охороняли.

"Я охороняв дачне селище, коли приїхав "Чиж" із військовими РФ. Вони погрожували зброєю та наказали відкривати гараж. Ми з товаришем відмовились. Тоді вони зірвали ролети гаража. Техніка стояла без коліс", — цитує слова потерпілого пресслужба поліції.

Квадроцикл, який імовірно вкрали з маєтку ексмера Харкова. Фото: Поліція Харківщини

У садовому товаристві в селі Бугаївка, погрожуючи охоронцям зброєю, підозрювані викрали:

квадроцикл Outlander;

автомобіль Land Rover;

2,5 тисяч доларів;

побутову техніку;

прогулянкове судно;

мотоцикл;

кілька карабінів та гладкоствольних рушниць.

Під час чергового грабежу одного з будинків вони наказали двом охоронцям залізти в шафу та не виходити звідти дві години

Імена підозрюваних у пограбуваннях у Вовчанській громаді під час окупації

За даними прокуратури, група з восьми людей грабувала будинки у Вовчанській громаді з кінця лютого 2022 року до травня 2022 року. Їм оголосили підозри за фактами порушення законів та звичаїв війни, підозрюваним загрожує до 12 років увʼязнення.

Харківський антикорупційний центр із посиланням на дані Офісу генпрокурора опублікував особисті дані шістьох з восьми підозрюваних у порушеннях правил війни:

боєць диверсійно-штурмового підрозділу "Русич" 28-річний Андрій Борісов "13" з Краснодону Луганської області;

бійці тактичного формування "ЛНР" 46-річний Дмитро Кузьмін "Фенікс" з РФ, 42-річний Сергій Мушта "Марс1" з Луганська та 28-річний Михайло Домрачев "Гіря-Форвард" з Росії;

47-річний судимий раніше житель селища Лиман Чугуївського району Віталій Гречко;

33-річний житель Вовчанська Бежан Гаспарян.

"Також підозру оголосили 37-річній жительця Вовчанська Аліні Білусі, яка з Віталієм Гречко та військовими РФ 13 квітня 2022 року з’явилася у будинку Віктора Пієва у селі Графське Вовчанської громади", — повідомили в ХАЦ.

Що відомо про "Чижа"

30 вересня 2022 року 45-річного жителя Вовчанська на прізвисько "Чиж", якого підозрюють у співпраці з російськими військовими під час окупації громади, затримали на деокупованій території Харківщини.

За даними СБУ, під час окупації "Чиж" підіймав прапор РФ у центрі Вовчанська та передавав російським військам прізвища й адреси місцевих правоохоронців.

9 березня 2023 року Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти "Чижа". За даними слідства, чоловік хотів стати мером Вовчанська та вимагав у фермерів гроші за те, щоб вони могли працювати під час окупації.

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