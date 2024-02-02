Тимчасово захоплена Дніпрорудненська громада Запорізької області може залишитися без питної води, якщо окупанти продовжать знищувати матеріальну базу залізорудного комбінату.

Про це повідомив Суспільному начальник міської військової адміністрації Антон Козирєв.

"Громада бере воду на так званому шахтному полі. Якщо вони “уграють” комбінат, то ми можемо залишитися й без питної води. І водогін там, до речі, десь близько понад 20 км від шахтного поля до міста. Якщо вони не будуть ним займатися, теж можна залишитися без води”.

Антон Козирєв, керівник Дніпрорудненьскої МВА. Фото: Суспільне Запоріжжя

До повномасштабної війни питною водою місто забезпечували свердловини комбінату, а для опалення брали воду з Каховського водосховища. Нині, коли воно обміліло через підрив окупантами Каховської ГЕС, тепломережі окупанти заповнюють питною водою, яка не придатна для цього та призводить до зносу обладнання:

"Вони запустили питну воду зі свердловин на опалення, але це убиває обладнання, бо там є жорсткість води, й вона кардинально відрізняється від тої, на яку розраховане це обладнання. Може, вони там якісь фільтри поставили, але це не розв'язує питання цілком.”

Дніпрорудне. Фото: телеграм/Дніпрорудненська громада

За словами Антона Козирєва, через відсутність необхідних запчастин та кадровий голод нині залізорудний комбінат працює не на повну потужність:

“Чим вища кваліфікація робітників, тим більший відсоток нестачі. Простих робітників їм більш-менш вистачає, а на керівні посади, технічні, інженерні спеціальності — спеціалістів потрібних немає. Про що ми говоримо, якщо директором комбінату приїхала людина з ДНР?”

За словами Антона Козирєва, до тимчасової окупації у Дніпрорудненській громаді проживало 18 тис. 600 людей, нині там лишається половина. Інші виїхали на підконтрольну Україні територію чи за кордон.

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