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"Суд ДНР" засудив до довічного ув'язнення оборонця Маріуполя Рената Алієва
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"Суд ДНР" засудив до довічного ув'язнення оборонця Маріуполя Рената Алієва

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&quot;Суд ДНР&quot; засудив до довічного ув'язнення оборонця Маріуполя Рената Алієва
Український військовий Ренат Алієв, якого засудив окупаційний суд. Фото: Слідчий комітет Російської Федерації

Фейковий суд псевдореспубліки "ДНР" засудив до довічного ув'язнення українського військового полку "Азов" Рената Алієва. Покарання йому призначили відбувати у колонії суворого режиму.

Про це повідомив Слідчий комітет Російської Федерації.

Романа Алієва окупаційний суд звинуватив у нібито вбивстві мирних жителів Маріуполя у березні 2022 року.

"Під час досудового розслідування Алієв не визнав свою провину, заперечував причетність до скоєних злочинів", — заявили в Слідкомі РФ.

За вересень 2023 року у псевдореспубліках терористи "Л/ДНР" засудили 19 українських військових, за жовтень 2023 — 24. У листопаді 2023 — 27. У грудні 2023 — 18. У січні 2024 року повідомили про вироки фейкових судів щодо шести українських військових. У лютому 2024 року — це вже другий вирок. В окупованих Росією частинах Донецької та Луганської областей українських військових "звинувачують" та "судять" так звані суди за однаковими сценаріями, це або вбивство цивільних через неприязнь, замаху на вбивство або пошкодження майна.

В Росії вперше засудили українського військового, це сталось в листопаді 2023 року Південний окружний військовий суд засудив військовополоненого Антона Чередника до 19 років виправної колонії суворого режиму з відбуванням перших трьох років у в'язниці. Чоловік служив у морській піхоті, у квітні 2022 року опинився у полоні під час боїв за Маріуполь.

На суди окупантів над українськими військовими реагував омбудсман Дмитро Лубінець, він називав статті надуманими, а самі "суди" порушенням права на справедливий судовий процес.

"Ці вироки суду "ДНР" є грубим порушенням Третьої Женевської конвенції в частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування, їх можна вважати воєнним злочином. Донеччина є частиною України в міжнародно визнаних кордонах, на них розповсюджується юрисдикція українських судів. Лише вони мають право здійснювати правосуддя на цій території", — заявляв Дмитро Лубінець.

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