У Львові водійка збила 90-річного пішохода: чоловіка госпіталізували

У Львові внаслідок аварії на вулиці Городоцька травмований 90-річний пішохід. На чоловіка наїхала 24-річна водійка.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

"Водійка автомобіля "Volkswagen Polo", 24-річна львів’янка, здійснив наїзд на пішохода, 90-річного місцевого мешканця", – попередньо встановили правоохоронці.

Внаслідок аварії чоловіка із травмами госпіталізували до лікарні.

Пошкоджений внаслідок аварії автомобіль. Фото: пресслужба Поліції Львівської області

За фактом аварії відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Авторка: Яна Домбровська