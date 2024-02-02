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У Львові водійка збила 90-річного пішохода: чоловіка госпіталізували
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У Львові водійка збила 90-річного пішохода: чоловіка госпіталізували

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У Львові водійка збила 90-річного пішохода: чоловіка госпіталізували
Місце наїзду на пішохода на Городоцькій. Фото: пресслужба Поліції Львівської області

У Львові внаслідок аварії на вулиці Городоцька травмований 90-річний пішохід. На чоловіка наїхала 24-річна водійка.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

"Водійка автомобіля "Volkswagen Polo", 24-річна львів’янка, здійснив наїзд на пішохода, 90-річного місцевого мешканця", – попередньо встановили правоохоронці.

Внаслідок аварії чоловіка із травмами госпіталізували до лікарні.

Водійка збила 90-річного пішохода
Пошкоджений внаслідок аварії автомобіль. Фото: пресслужба Поліції Львівської області

За фактом аварії відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Авторка: Яна Домбровська

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