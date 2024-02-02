У 2023 в Одеській області викрали 46 автівок

Минулого року на Одещині викрали 46 машин.

Таку інформацію оприлюднили в компанії Опендатабот, яка аналізує відкриті дані.

Протягом 2023 року в Україні викрали 1278 автомобілів: найбільше — у Донецькій (375), Херсонській (178) та Дніпропетровській (168) областях.

Кількість викрадених машин у 2023 році в областях. Джерело: opendatabot.ua

Найчастіше викрадають легкові авто — 59% та вантажівки — 15%, а найменше — моторолери: менше 1%, йдеться на сайті.

Який транспорт викрадають частіше. Джерело: opendatabot.ua

Також у компанії розповіли про марку авто, яку викрадали найчастіше. Це ВАЗ — 206 машин або 16% від усієї кількості. До топу також потрапили: ГАЗ — 60 (4.7%), Volkswagen — 46 (3.6%), Renault — 42 (3.3%) та Hyundai — 30 (2.3%).

Марки викрадених авто. Джерело: opendatabot.ua

"Після рекордного всплеску автовикрадень у перший рік повномасштабного вторгнення, за даними МВС, кількість автоугонів повертається до звичного рівня. Так, у 2023 році зафіксовано майже стільки ж викрадень авто, як до початку повномасштабної", — зазначили у повідомленні.

У 2022 році було зафіксовано 12 448 викрадень авто, зазначили в Опендатабот.

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