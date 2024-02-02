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На Закарпатті судитимуть підприємця, який при ремонті лікарні привласнив гроші громади
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На Закарпатті судитимуть підприємця, який при ремонті лікарні привласнив гроші громади

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На Закарпатті судитимуть підприємця, який при ремонті лікарні привласнив гроші громади
Фото: УНІАН (ілюстративне)

На Закарпатті судитимуть 53-річного підприємця із села Підвиноградів Берегівського району, який незаконно заволодів державними грошима під час реконструкції двох відділень Перечинської лікарні. Чоловіку загрожує до 8 років ув’язнення.

Про це повідомили на сайті Нацполіції.

За даними слідства, чоловік, будучи директором підприємства, яке займається будівельними роботами, уклав договори з Перечинською лікарнею на виконання робіт з реконструкції та капітального ремонту двох відділень медзакладу.

"Підозрюваний, з метою привласнення грошей громади, вносив у документи неправдиві відомості щодо вартості виконаних робіт та загальних витрат на будматеріали. Надалі чоловік засвідчував їх підписом та печаткою підприємства, що являлося підставою для перерахунку грошей", — йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, у перелік робіт підприємець включив більше послуг, аніж було виконано компанією. Таким чином закарпатець незаконно заволодів грошима громади у розмірі понад 756 тисяч гривень. Частину з цих грошей чоловік вивів на рахунок фізичної особи підприємця, й таким чином намагався їх легалізувати.

Обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження скерували для судового розгляду. Підприємця обвинувачують у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем., ч. 1 ст. 209Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом., ч. 1 ст. 366Службове підроблення. КК України.

За скоєне чоловіку загрожує до 8 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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