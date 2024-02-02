На Одещині затримали чоловіка, який хотів перебратися незаконно за кордон на гумовому човні.

Про це 2 лютого повідомили у Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Жителя Ізмаїла помітили вранці: на звуки у хащах зреагувала німецька вівчарка Фрея. На місці прикордонний наряд виявив 53-річного чоловіка, який із собою мав гумовий човен з насосом, рятувальний жилет, заброди, весла, пляшку води та декілька шоколадних батончиків. За даними ДПСУ, він хотів переплисти до румунського села Пардіни.

Спорядження, з яким намагався перетнути кордон на Одещині житель Ізмаїла. Фото: ДПСУ

На чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.204-1. Справу скерували до суду.

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