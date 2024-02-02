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У Києві засудили чоловіка на 14 років за вбивство в парку "Кіото"
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У Києві засудили чоловіка на 14 років за вбивство в парку "Кіото"

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У Києві засудили чоловіка на 14 років за вбивство в парку &quot;Кіото&quot;
Фото: Київська міська прокуратура

32-річний рецидивіст отримав 14 років в'язниці за вбивство в столичному парку "Кіото".

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

У червні 2023 року уродженець Кіровоградської області скоїв умисне вбивство 48-річного чоловіка.

Вони разом розпивали алкогольні напої в парку Деснянського району. Потім між ними сталася сварка, де останнім аргументом став лом.

"Обвинувачений схопив його та почав наносити потерпілому удари по різним частинам тіла та по голові, внаслідок чого останній помер на місці", — розповіли в прокуратурі.

Засуджений лише за пів року до цього злочину звільнився з місць позбавлення волі, де також відбував покарання за вбивство. Усього 32-річний чоловік був засуджений чотири рази.

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