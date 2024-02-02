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Скид нечистот у Кам'янку: екологи відібрали проби води в районі каналізаційної насосної станції "Чуднівська" у Житомирі
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Скид нечистот у Кам'янку: екологи відібрали проби води в районі каналізаційної насосної станції "Чуднівська" у Житомирі

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Скид нечистот у Кам'янку: екологи відібрали проби води в районі каналізаційної насосної станції &quot;Чуднівська&quot; у Житомирі
Фото: Держекоінспекція Поліського регіону

1 лютого Державна екологічна інспекція Поліського округу відібрала проби води у річці Кам'янка в районі каналізаційної насосної станції "Чуднівська" у Житомирі.

Про це Суспільному розповіла головна спеціалістка відділу інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції Поліського округу Ірина Ковальська.

За її словами, 1 лютого 2024 року з'явилося повідомлення у Facebook про скид нечистот у річку Кам'янка.

"Сьогодні вже декілька годин зливають незрозумілу... в річку Кам'янка в районі Чуднівського мосту. Вода болотного кольору з дуже різким запахом. До екологів телефонували, ніхто не відповідає", — йдеться у дописі.

Реагуючи на повідомлення у соцмережах про скид нечистот у річку Кам'янка в районі Чуднівського мосту у Житомирі, фахівці Державної екологічної інспекції Поліського округу виїхали на місце ймовірного порушення природоохоронного законодавства та відібрали проби води.

"Фахівці Держекоінспекції дізналися, що це був аварійний злив води водоканалом у річку Кам'янка. Наразі спеціалісти відділу інструментально-лабораторного контролю проводять дослідження властивостей і 12 показників складу води. Результати будуть відомі через 5 днів", — розповіла головна спеціалістка відділу інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції Поліського округу Ірина Ковальська.

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