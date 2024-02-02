Був нетверезий. У поліції повідомили деталі смертельної ДТП у Рівному

У четвер ввечері, 1 лютого, на Чорновола у Рівному автомобіль збив жінку, вона померла на місці. У водія виявили 2,22 проміле в крові.

Про це повідомила пресофіцерка поліції в Рівненській області Катерина Загурська.

За її словами, слідчий встановив, що 59-річний рівнянин на легковику Skoda Favorit наїхав на жінку, яка переходила дорогу у невстановленому місці:

"Від отриманих травм 63-річна жителька обласного центру загинула. Відповідно до огляду на стан сп’яніння кермувальник був нетверезий — 2,22 проміле. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування".

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

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