Екскомандиру "Беркуту" у Севастополі та трьом його підлеглим, які використали вкрадену вогнепальну зброю для блокування доріг між Кримом та Херсонщиною під час окупації півострова Росією та вбили трьох учасників Революції Гідності на Майдані у Києві, оголосили підозри за трьома статтями.

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Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Фігурантам заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 262, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110 КК України. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

"За даними слідства, колишні правоохоронці упродовж січня-лютого 2014 року брали активну участь у незаконній протидії мирним акціям протесту у столиці. З 26 лютого 2014 року після повернення з Києва до Севастополя вони протиправно заволоділи кількома десятками одиниць автоматичної вогнепальної зброї, яка зберігалась за місцем дислокації спецпідрозділу", — йдеться у повідомленні.

Як інформує Державне бюро розслідувань (ДБР), підозрювані протягом 2013–2014 років разом зі спецпризначенцями інших підрозділів "Беркуту" застосовували силу проти учасників мирних акцій протесту у Києві.

"Екскомандир навіть вихвалявся у засобах масової інформації про участь у розстрілі беззбройних активістів Майдану. За його безпосередньої участі було вбито 3 учасників акцій протесту, 15 громадянам завдано тяжкі тілесні ушкодження, 60 – середньої тяжкості, 126 – легкі тілесні ушкодження. Підозрювані в останні дні колишнього режиму разом зі своїми колегами заступили охороняти Адміністрацію Президента України та у ніч з 20 на 21 лютого 2014 року додатково отримали 40 автоматів Калашникова", — вказується у повідомленні.

За даними ДБР, після втечі тодішнього президента Віктора Януковича та перемоги Революції Гідності вони зі зброєю повернулись до Севастополя, де дізналися про розформування "Беркуту".

Екскомандир "сховався" у кардіологічному відділенні місцевої лікарні та після початку захоплення російськими окупантами Криму "терміново видужав" та активно почав вербувати колишніх своїх підлеглих, аби вони перейшли на службу Росії та допомагали росіянам окупувати півострів.

"За вказівкою колишнього командира, одягнуті в українську форму та з привласненою зброєю, підозрювані чергували на створених агресорами блок-постах усіх автошляхів, які вели з материкової частини до півострова. Ексберкутівці без жодних повноважень доглядали транспортні засоби, перевіряли документи в громадян, що в’їжджали на півострів, не допускали туди міжнародних спостерігачів, журналістів, правоохоронців та військових, чим допомогли РФ тимчасово окупувати територію АР Крим", — зазначається у повідомленні.

Наразі вони працюють в окупаційних органах влади, а екскомандир Севастопольського "Беркуту" став "сенатором Ради Федерації РФ".

"Слідство клопотатиме про обрання відносно підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", — наголосили у ДБР.

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