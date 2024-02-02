У Кривому Розі 103 тисячі родин знову зі світлом після нічної атаки "шахедами" військ РФ.

Про це йдеться у Telegram-каналі компанії ДТЕК.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки є пошкодження на одній з підстанцій НЕК "Укренерго". Знеструмлена частина побутових та промислових споживачів у Кривому Розі.

Енергетики заживляють абонентів за резервними схемами. Станом на 8 годину ранку повернули світло для 10 500 родин.

Також за останню добу енергетики повернули світло ще у 1400 домівок на півдні області, що були знеструмлені через обстріли.

Що відомо про атаку Криворіжжя безпілотниками

У ніч на 2 лютого армія РФ атакувала Криворізький район Дніпропетровщини безпілотниками. Три "шахеди" знищили оборонці з Повітряного командування "Схід". Є влучання, внаслідок чого знеструмлено більш ніж 40 тисяч абонентів.

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