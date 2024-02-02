Служба безпеки затримала чоловіка на Миколаївщині, якого підозрюють у співпраці з російськими військами. Житель Снігурівщини "здавав" українців, які намагалися виїхати через блокпости під час окупації.
Про це другого лютого повідомили у Службі безпеки України.
За даними відомства, чоловік добровільно погодився "чергувати" на російських блокпостах, що були розташовані на виїздах з населеного пункту.
"Там він зі зброєю в руках зупиняв автомобілі українців та відбирав у них мобільні телефони, паспорти та інші документи для "перевірки". Потім фігурант виводив людей з авто і пропонував їм залишитись на окупованій частині регіону та співпрацювати з рашистами", — йдеться в повідомленні СБУ.
Військові Росії "конфісковували" транспорт, гроші та особисті речі потерпілих, зазначили в повідомленні.
Під час деокупації Снігурівщини, російські війська покинули чоловіка та не забрали його з собою. Підозрюваний переховувався на території регіону, додали в СБУ.
"Для цього намагався бути "непомітним" та періодично змінював адреси проживання. Але співробітники СБУ все ж таки розшукали його і затримали у ході стабілізаційних заходів на деокупованій території області", — зазначили у Службі безпеки.
Станом на друге лютого 2024 року чоловік перебуває під вартою.
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