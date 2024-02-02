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ДТП поблизу села Луки на Львівщині: є загиблий та травмовані
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ДТП поблизу села Луки на Львівщині: є загиблий та травмовані

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ДТП поблизу села Луки на Львівщині: є загиблий та травмовані
ДТП поблизу села Луки на Львівщині . Фото: пресслужба Поліції Львівської області

На Львівщині поблизу села Луки трапилася аварія в якій одна людина загинула, а восьмеро — отримали травми.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Аварія трапилася ввечері, 1 лютого, на трасі "Львів-Ужгород" біля села Луки Самбірського району.

"Водій мікроавтобуса "Opel Vivaro", 63-річний мешканець Самбора, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілем "Mitsubishi L 200", яким керував 24-річний житель Хмельницької області", – попередньо встановили правоохоронці.

Водій "Opel Vivaro" помер у реанімації внаслідок отриманих травм. Із травмами до медзакладів доправили трьох пасажирів мікроавтобуса: 60-річну жінку та двох 64-річних чоловіків – усі з Самбора, а також водія і чотирьох пасажирів "Mitsubishi L 200" — чоловіки віком 22, 24, 31 і 40 років – усі з Хмельницької області.

За фактом аварії відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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