В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні відкрили Центр мобільної паліативної допомоги. Відтепер пацієнти чи родичі невиліковно хворих можуть отримувати консультації та допомогу з догляду вдома. Відповідно до угоди з Національною службою здоров'я України, Центр надаватиме послуги понад 50 людям на місяць.

Про це повідомили на Facebook-сторінці медзакладу.

За словами керівника нового підрозділу Івано-Франківської обласної лікарні Володимира Бориса, центр працюватиме з людьми, які вже пройшли всі етапи традиційного лікування та виписані додому.

"На кінцевому етапі приходить лікар і каже хворому або його родичу: "Ми вже нічим не можемо зарадити. Виписуємо вас додому". А цей пацієнт терпить біль, страждає на депресію, від почуття непотрібності, часто не має грошей, щоб купити необхідні ліки. З такими людьми ми й працюємо", — йдеться у дописі.

Медпрацівники допомагатимуть:

людям, які борються з онкологічними захворюваннями на завершальних етапах;

хворим після інсультів, яких часто турбує нейропатичний біль;

паралізованим пацієнтам, які потребують постійного належного догляду.

Анестезіологиня і медична психологиня Людмила Андріїшин додає: "Є багато моментів і проблем, коли треба хворому допомагати вдома, а сімейний лікар надає лише базові елементи паліативної допомоги. Паліативна допомога передбачає, окрім симптоматичного лікування та контролю над симптомами, і фізичний догляд та комфорт, і психологічну та духовну опіку, і певну соціальну підтримку, і навчання родичів та доглядальників".

Щоб отримати паліативні послуги, необхідно мати скерування сімейного або іншого медика, який лікує. Визначити обсяг паліативної допомоги на первинному огляді хворого мають медсестра, лікар та керівник центру.

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