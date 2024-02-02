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Дощ і до 8 градусів тепла: синоптик розповів, як зміниться погода на Черкащині
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Дощ і до 8 градусів тепла: синоптик розповів, як зміниться погода на Черкащині

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Дощ і до 8 градусів тепла: синоптик розповів, як зміниться погода на Черкащині
Долина троянд у Черкасах. Фото: Суспільне Черкаси

Із 3 лютого на Черкащині прогнозують хмарну та вітряну погоду. Йтимуть дощі, подекуди — мокрий сніг.

При цьому температура повітря підійматиметься до 8 градусів тепла, розповів Суспільному начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Таку погоду, за словами синоптика, прогнозують щонайменше на тиждень.

"Інтенсивність опадів збільшуватиметься. У ніч на 3 лютого йтиме невеликий мокрий сніг, вдень — без істотних опадів, а крізь хмари проглядатиме сонце", — розповів він.

3 лютого прогнозують мокрий сніг та дощ. Температура вночі очікується від 0 до 5 градусів морозу, вдень прогнозують від 1 до 6 градусів тепла.

4 лютого вночі очікується 1-6 тепла, вдень до 8 градусів тепла. Місцями пройде невеликий дощ.

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