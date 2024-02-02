Головні новини Рівного та області 2 лютого

Новини та події Рівного та Рівненської області 2 лютого 2024 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
На Рівненщині поліцейські організували спецоперацію, щоб затримати чоловіка за розбійний напад на жінок
На Рівненщині поліцейські організували спецоперацію, щоб затримати підозрюваного у розбійному нападі. За версією слідства, чоловік вночі пробрався до чужого будинку. Він напав на двох жінок, завдав їм вогнепальних та різаних ран. Правоохоронцям — погрожував гранатою.
Про це 2 лютого повідомила пресофіцерка поліції в Рівненській області Катерина Загурська.
З її слів, інцидент стався у ніч проти 1 лютого в Дубенському районі:
"Близько четвертої ранку до помешкання 40-річної жительки села Бондарі постукали перелякані та закривавлені сусідки 79 та 58 років і повідомили, що невідомий чоловік у білому одязі розбив вікно та озброєний пробрався в будинок. Вимагаючи гроші, бив їх сокирою та стріляв. Не отримавши коштів, втік. Жінкам вдалося вибратися з помешкання та звернутися за допомогою".
З вогнепальними та різаними ранами двох жительок села Бондарі госпіталізували. Жінок прооперували й наразі загрози їхньому життю немає.
На місце події виїхали правоохоронці, криміналісти, кінологи, вибухотехніки. Організували спеціальну операцію, всі дороги перекрили, залучили дрони.
Орієнтовно о 7:00 поліцейські виявили чоловіка в білому маскувальному костюмі посеред засніженого поля біля сусіднього села.
"Нападник зрозумів, що викритий тож почав утікати. Коли поліцейські наблизились до нього, той повернувся та висмикнув чеку із гранати, погрожуючи усіх підірвати", — додала пресофіцерка.
Правоохоронці переконали чоловіка здатися.
"Оточений поліцейськими, він сам привів боєприпас у безпечний стан та поклав його на землю. У 42-річного жителя села Молодаво вилучили пристрій для відстрілу гумових куль типу револьвер, патрони, гільзи, бойову гранату РГД-5 із запалом, сокиру та інші речові докази. За місцем проживання чоловік під час обшуку виявили 200 грамів вибухової речовини, биту з металевим наконечником, корпус міни, три пістолети, понад 1 500 патронів різного калібру, ракетницю", — зазначила Катерина Загурська.
Чоловіка затримали й оголосили про підозру. В поліції розслідують факт розбійного нападу, поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, скоєного в умовах воєнного стану.
2 лютого суд обрав підозрюваному запобіжний захід — 60 діб тримання під вартою.
Також поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного зберігання зброї і боєприпасів та за фактом погрози правоохоронцю. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від восьми до 15 років із конфіскацією майна.
За даними пресофіцерки поліції в Рівненській області, підозрюваний раніше відбував покарання за незаконне поводження зі зброєю та майнові злочини.
Перше весілля у госпіталі: на Рівненщині поранений військовий одружився з коханою
Уперше в обласному госпіталі ветеранів війни провели церемонію одруження. 1 лютого військовослужбовець Ярослав Донець побрався із коханою Тетяною Кричковською. Чоловік отримав мінно-вибухову травму спинного мозку та наразі проходить лікування на Рівненщині.
Молодята розповіли Суспільному, що вони давно мріяли про шлюб, однак війна відтермінувала їхні плани.
На фронті загинули Андрій Солощук та Сергій Філіпов з Рівненщини
На війні з РФ загинули військові з Рівненщини — Андрій Солощук з Гощанської громади та Сергій Філіпов з Костопільської ТГ.
Про це повідомили у Facebook місцевих громад.
Андрій Солощук
Андрій Солощук проживав у селі Садове Рівненського району. 37-річний військовий загинув на Луганщині під час виконання бойового завдання від мінно-вибухової травми.
Про дату та час прощання із військовим у громаді повідомлять додатково.
Сергій Філіпов
42-річний Сергій Філіпов народився у Костополі. Навчався в школі № 5. Потому здобув професію столяр у Костопільського професійного технічного училища, займався різьбленням по дереву. Після закінчення строкової служби почав займатися підприємництвом.
19 квітня 2022 року чоловік вступив до лав ЗСУ. Воїн служив на Запоріжжі.
"Війна нас дуже зблизила, Сергій став мені як рідний брат. Він завжди йшов до кінця, до своєї мрії та мети. Він був найкращим, нам дуже його не вистачає. Під час служби він не був у ротації, бо вважав що він потрібен там", — цитують двоюрідну сестру загиблого Орисю у повідомленні Костопільської міської ради
Чоловік загинув 30 січня 2024 року, внаслідок отриманих поранень, під час виконання бойового завдання на Запоріжжі. В Сергія залишилися дружина Майя та донечка Сабіна, батьки Любов і Микола та брат Олександр.
Про дату та час прощання із захисником у громаді повідомлять додатково.
У Рівному попрощалися із матросом Миколою Кухарцем
У Рівному на майдані Незалежності 2 лютого попрощалися із 46-річним матросом Миколою Кухарцем.
Декомунізація на Рівненщині: які назви сіл не відповідають стандартам державної мови
На Рівненщині громади мають визначитися з назвами 15 населених пунктів, які, за рішенням Нацкомісії, підпадають під декомунізацію. Рішення мають прийняти до 27 квітня.
Про це на засіданні ради громад 2 січня повідомила начальниця облуправління культури і туризму Любов Романюк.
З її слів, назви двох сіл не відповідають лексичним нормам української мови:
"Зокрема назви стосуються російської імперської політики — це Московщина і Партизанське. Комісія пропонує обрати нову назву цим селам в установленому законом порядку. Також пропонували змінити назву одинадцятьом селам, чиї назви можуть не відповідати лексичним нормам української мови та стосуватися російської імперської політики".
Рішення щодо перейменування сіл у громадах мають приняти до до 27 квітня.
Які назви підпадають під декомунізацію
На думку членів нацкомісії, на Рівненщині є два села, які не відповідають правописним, словотвірним та словозмінним нормам української мови.
Рекомендують змінити назву сіл:
- Мятин – на М'ятин;
- Придорожне – на Придорожнє.
Назви двох сіл Рівненської області не відповідають лексичним нормам української мови, зокрема, стосуються російської імперської політики (російської колоніальної політики).
До переліку увійшли:
- Московщина;
- Партизанське.
Комісія рекомендувала запропонувати нову назву цим селам в установленому законодавством порядку.
Також комісія рекомендувала змінити назву 11 селам, назви яких можуть не відповідати лексичним нормам української мови, зокрема, стосуватися російської імперської політики (російської колоніальної політики).
До переліку увійшли такі населені пункти:
- Бригадирівка;
- Дружба;
- Зоря;
- Красне;
- Красносілля;
- Молодіжне;
- Руда-Красна;
- Тараканів;
- Травневе, Мирогощанської громади;
- Травневе, Млинівської громади;
- Труди.
Виплату допомоги на проживання для ВПО у лютому продовжать автоматично. Роз'яснення департаменту соцполітики Рівного
Виплату допомоги на проживання у Рівному всім переселенцям, які отримували її до 1 лютого, автоматично продовжать до 1 березня без додаткового звернення.
Про це Суспільному розповіла заступниця директора департаменту соціальної політики Рівного Тетяна Горбатюк:
"Щоб забезпечити автоматичний перерахунок, потрібно актуалізувати свої дані в департаменті соцполітики та підтвердити право на отримання допомоги. Для працездатних переселенців щомісячна виплата становить дві тис. грн, для людей з інвалідністю і дітей до 18 років – три тисячі".
За даними міського департаменту соцполітики, нині у Рівному зареєстровано 18,8 тисячі ВПО, з них — майже дев'ять отримують грошову допомогу.
З 1 березня 2024 року виплати автоматично продовжать ще на шість місяців для таких категорій:
- ВПО, які втратили працездатність, досягли пенсійного віку та отримують пенсію, розмір якої станом на 1 січня 2024 року не перевищує 9 444 грн;
- ВПО з інвалідністю I чи II групи, діти з інвалідністю віком до 18 років;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа віком до 23 років, зокрема такі, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях.
"У разі, коли особі не буде продовжено виплату допомоги автоматично, але вона належить до вищезазначених категорій осіб, їй може бути призначено допомогу за заявою", — додала Тетяна Горбатюк.
Також вона зазначила, що переселенці зможуть отримати продовження виплат ще на шість місяців, після подання нової заяви на виплату допомоги.
Заяви приймають у ЦНАПі на майдані Просвіти, 2 та в Просторі інтеграції на вулиці Словацького, 3а.
У Дубні виділили п'ять мільйонів гривень на дрони для військових
На дрони для ЗСУ Дубенська міськрада на Рівненщині виділила п'ять мільйонів гривень. Це зробили в рамках спеціально затвердженої програми. Тендер на закупівлю БПЛА планують оголосити орієнтовно через місяць.
Про це Суспільному повідомили у пресслужбі міської ради.
Депутати Дубенської міськради 1 лютого виділили п'ять мільйонів гривень на забезпечення безпілотними літальними апаратами підрозділів сил спротиву. Це зробили в рамках програми, яку затвердили на позачерговій сесії 19 січня.
Підготовкою цієї програми займався заступник міського голови Дубна Михайло Метелюк. Суспільному він пояснив, що з різних військових частин в міськраду надходили листи з проханням про передачу для їхніх частин безпілотних літальних апаратів:
"Якщо все добре складеться, то тендер на закупівлю безпілотних літальних апаратів оголосять через місяць. Попередньо, більшість депутатів схиляються до тієї думки, щоб після закупівлі дрони передати в бойові частини, які знаходяться "на нулі", — додав Михайло Метелюк.
Оформляли водіями: чоловіки з Рівненщини організували канал переправлення військовозобов’язаних за кордон
Правоохоронці викрили чотирьох чоловіків з Рівненщини, яких підозрюють в організації незаконного виїзду військовозобов’язаних за кордон. За даними слідства, підозрювані оформлювали чоловіків водіями міжнародних перевезень.
Про це повідомила речниця Рівненської обласної прокуратури Оксана Жужельська.
За її словами, схему виїзду з країни організували четверо жителів Рівненщини:
"Один з них — директор транспортного підприємства, яке надає послуги з міжнародних пасажирських перевезень, а відтак — має доступ до інформаційної системи "Шлях". Зловмисники підшуковували клієнтів мобілізаційного віку, вносили їх відомості до системи під виглядом водіїв підприємства, а також проводили детальні консультації щодо особливостей перетину кордону. Водіїв-ухилянтів на мікроавтобусах фірми ділки скеровували на різні пункти пропуску, автівки клієнти лишали в заздалегідь обумовлених місцях на території Польщі".
За даними правоохоронців, підозрювані брали до 1000 доларів з людини. Наразі вже встановили вісім військовозобов’язаних, які незаконно виїхали за межі України через фірму підозрюваного.
Чоловікам повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та причетних.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Циклон зі Скандинавії: рівненські синоптики дали прогноз до 5 лютого
Найближчими днями на Рівненщині збережеться вітряна погода з мокрим снігом та дощем. Їх принесе циклон зі Скандинавії.
Про це інформує обласний центр з гідрометеорології у прогнозі погоди на 3-5 лютого.
У суботу, 3 лютого, циклон над Скандинавією та атмосферні розділи із Західної Європи зумовлять переважно хмарну погоду. Вночі та вранці — мокрий сніг і дощ, слабке налипання мокрого снігу, вдень — дощ, на дорогах — ожеледиця. Вітер — західний, 7-12 м/с, пориви — 15-18м/с. Температура: вночі — від 2º морозу до 3º тепла, вдень — 2-7º тепла.
4 лютого, з Атлантики на Рівненщину очікують рух помірно теплої та вологої повітряної маса. Прогнозують невеликий дощ. Вітер — західний, 7-12 м/с, пориви — 15-20 м/с. Температура: вночі — 0-5º тепла, вдень — 3-8º тепла.
5 лютого активний циклон та атмосферні розділи з Скандинавії зумовлять вітряну погоду, невеликий дощ і мокрий сніг, на дорогах — ожеледиця. Пориви західного вітру сягатимуть 18-23 м/с. Температура: вночі — від 2 морозу до 3º тепла, вдень — 0-5º тепла.
Понад 15 разів возив допомогу на фронт: історія підприємця Миколи Лівшука з Рівного
Підприємець та волонтер Микола Лівшук з Рівного понад 15 разів завозив допомогу для українських військовослужбовців на фронт. У крайній поїздці він подолав понад 500 кілометрів по лінії фронту від Куп'янська до Покровська з двома тоннами допомоги.
Про те, як почав волонтерити, чоловік розповів Суспільному.
Дудка-викрутка, надмогильні хрести, радивилівські голубці: у Рівному створили осередок нематеріальної культури
У обласному центрі народної творчості створили лабораторію нематеріальної культурної спадщини, щоб представляти Рівненщину як осередок традиційної культури. Зокрема, такі її елементи, як поліську дудку-викрутку, вбирання надмогильних хрестів та радивилівські голубці. Для популяризації розробили дев'ять банерів.
Над створенням лабораторії у Центрі народної творчості працювали більше року розповіла Суспільному директорка центру Ірина Рачковська.
На Рівненщині внаслідок ДТП загинули троє людей
На Рівненщині поблизу села Михалин 2 лютого зіткнулися вантажівка DAF та мікроавтобус Mercedes-Benz Vito. Внаслідок аварії загинув водій мікроавтобуса та дві пасажирки. Наразі рятувальники усувають наслідки ДТП та деблокують загиблих. На місці події працюють слідчі та криміналісти, повідомила пресофіцерка поліції в Рівненській області Юлія Дуднік.
Був нетверезий. У поліції повідомили деталі смертельної ДТП у Рівному
У четвер ввечері, 1 лютого, на Чорновола у Рівному автомобіль збив жінку, вона померла на місці. У водія виявили 2,22 проміле в крові.
Про це повідомила пресофіцерка поліції в Рівненській області Катерина Загурська.
За її словами, слідчий встановив, що 59-річний рівнянин на легковику Skoda Favorit наїхав на жінку, яка переходила дорогу у невстановленому місці:
"Від отриманих травм 63-річна жителька обласного центру загинула. Відповідно до огляду на стан сп’яніння кермувальник був нетверезий — 2,22 проміле. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування".
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.
Тисяча доларів за вступ: у Рівному суд ухвалив вирок деканесі приватного вишу
За 1 000 доларів деканеса вишу в Рівному обіцяла абітурієнту вступ та здачу першої сесії. Це дозволило б йому уникнути мобілізації. На етапі досудового слідства освітянка визнала свою провину і має сплатити штраф. Про це йдеться у вироку Рівненського міського суду.
За версією слідства, у вересні 2023 року деканеса факультету кібернетики Міжнародного економіко-гуманітарний університету імені Степана Дем`янчука запропонувала абітурієнту сплатити 1000 доларів:
"За успішне зарахування його до навчального закладу, що дозволяє уникнути призову під час мобілізації до лав Збройних сил України, а також викликала в останнього переконання, що після передачі грошових коштів з використанням власного авторитету та своїх повноважень декана факультету забезпечить успішне складання ним навчальної сесії".
Передача грошей відбулася в жовтні 2023 року в робочому кабінеті деканеси. Це оформили як благодійну допомогу на потреби навчального закладу.
Через пів години жінку викрили правоохоронці та відкрили кримінальне провадження за статтею — "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи".
Санкція статті передбачає штраф від 34 тис. грн до 68 тис. грн, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.
У січні 2024 року на етапі досудового слідства деканеса визнала свою вину та уклала угоду з прокуратурою. Узгодили, що вона сплатить штраф у розмірі 34 тисячі гривень. Також її на рік позбавили права працювати у закладах освіти на посаді декана.
Рівненський міський суд у підготовчому засіданні затвердив угоду та залишив за освітянкою право на апеляцію.
В нацпарку на Рівненщині вперше за п'ять років виявили сліди вовків
Сліди вовків уперше за п'ять років зафіксували на території Національному природному парку "Дермансько-Острозький" на Рівненщині. Також тут побільшало сарни, лосів, диких кіз та кабанів. Це виявили у рамках зимового обліку тварин, його провели 31 січня.
Про результати Суспільному розповів начальник відділу державної охорони нацпарку Валентин Лисюк.
За його словами, облік тварин проводять щороку, коли землю покрив сніг. Це дає можливість перевірити сліди на ньому. Коли сніг полежить, точну кількість тварин за їхніми слідами підрахувати неможливо.
"На території з'явилися вовки. Мабуть, для них збільшилась кормова база, тому й переселились. Їх зафіксували не вперше, але багато років їх не було. Стало більше парнокопитних — сарни, європейських лосів. Вони займають території парку, де менше суму, ближче до боліт. Тобто там, нема людей й не їздять автомобілі", — повідомив Валентин Лисюк.
Він додав, що сліди вовків зафіксували вперше за п'ять років. За підрахунками, які провели 31 січня, виявили шість особин.
Як йдеться у дописі парку у Facebook, спеціалісти 31 січня зафіксували місця харчування кіз, їхні стежки та лежанки, також сліди диких кабанів, зайців, лисиць, кіз, ласок, білок, борсуків, лосів, куниць і вовків.
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