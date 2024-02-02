НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Армія РФ вдарила по Мирнограду "Гром-Е1" та обстріляла ще сім населених пунктів Донеччини
ДОНБАСВторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиПОЛІЦІЯРегіони

Армія РФ вдарила по Мирнограду "Гром-Е1" та обстріляла ще сім населених пунктів Донеччини

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Армія РФ вдарила по Мирнограду &quot;Гром-Е1&quot; та обстріляла ще сім населених пунктів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини 1 лютого 2024 року. Фото: поліція Донеччини

Протягом 1 лютого російські війська 13 разів обстрілювали вісім населених пунктів Донеччини. Вони били ракетами, авіабомбами, дронами, гатили з РСЗВ, артилерії та танків. По Мирнограду Армія РФ вдарила ракетою "Гром-Е1".

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

"Встановлено, що по школі в Мирнограді, за попередніми даними, росіяни вдарили ракетою (бомбою) "Гром-Е1", — повідомили у пресслужбі.

За інформацією поліції, російські війська обстріляли також Авдіївку, Гірник, Мирноград, селища Велику Новосілку, Цукурине, села Веселий Гай, Нетайлове та Торське.

Обстрілами зруйновані та пошкоджені 49 цивільних об'єктів, серед яких

  • 41 житловий будинок,
  • три навчальних заклади,
  • дитсадок, магазин,
  • підприємство,
  • гараж та господарча споруда.

За інформацією поліції, Авдіївку російські війська обстрілювали ракетами та артилерією. Одна людина отримала поранення, зруйновані дві дев'ятиповерхівки та два приватних будинки.

"На Гірник Росія скинула авіабомбу КАБ-500. Пошкоджено 2 приватних і 17 багатоквартирних будинків, дитячий садок і два навчальних заклади. Інформації про постраждалих не надходило", — розказали в поліції.

По Цукуриному російські війська випустили дві ракети С-300, які поцілили у підприємство. А Веселий Гай вони обстріляли з "Ураганів", обстрілом пошкоджені шість житлових будинків.

За інформацією очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, Російські війська також обстріляли Зарічне та Іванівку Лиманської громади та населені пункти Званівської, Соледарської та Часовоярської громади.

За всіма фактами обстрілів поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Також 1 лютого поліція допомогла евакуюватись з населених пунктів Донеччини 58 людям.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Нові книжки для бібліотеки Покровська
У Покровську центральну бібліотеку закупили близько тисячі нових книжок
Пошкоджена багатоповерхівка ремонт російська ракета Слов’янськ Донецька область
"Фундамент зберігся, це все відновлюється". Зруйновані обстрілами багатоповерхівки: як їх ремонтують у Слов'янську
Поховання Сергія Владикіна
Прикордонника з Луганщини поховали у Дніпрі майже через два роки після загибелі
Шквальні пориви вітру та сніг з дощем: прогноз погоди на Донеччині на 3 лютого
Шквальні пориви вітру та сніг з дощем: прогноз погоди на Донеччині на 3 лютого
На початок