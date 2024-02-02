Протягом 1 лютого російські війська 13 разів обстрілювали вісім населених пунктів Донеччини. Вони били ракетами, авіабомбами, дронами, гатили з РСЗВ, артилерії та танків. По Мирнограду Армія РФ вдарила ракетою "Гром-Е1".

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

"Встановлено, що по школі в Мирнограді, за попередніми даними, росіяни вдарили ракетою (бомбою) "Гром-Е1", — повідомили у пресслужбі.

За інформацією поліції, російські війська обстріляли також Авдіївку, Гірник, Мирноград, селища Велику Новосілку, Цукурине, села Веселий Гай, Нетайлове та Торське.

Обстрілами зруйновані та пошкоджені 49 цивільних об'єктів, серед яких

41 житловий будинок,

три навчальних заклади,

дитсадок, магазин,

підприємство,

гараж та господарча споруда.

За інформацією поліції, Авдіївку російські війська обстрілювали ракетами та артилерією. Одна людина отримала поранення, зруйновані дві дев'ятиповерхівки та два приватних будинки.

"На Гірник Росія скинула авіабомбу КАБ-500. Пошкоджено 2 приватних і 17 багатоквартирних будинків, дитячий садок і два навчальних заклади. Інформації про постраждалих не надходило", — розказали в поліції.

По Цукуриному російські війська випустили дві ракети С-300, які поцілили у підприємство. А Веселий Гай вони обстріляли з "Ураганів", обстрілом пошкоджені шість житлових будинків.

За інформацією очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, Російські війська також обстріляли Зарічне та Іванівку Лиманської громади та населені пункти Званівської, Соледарської та Часовоярської громади.

За всіма фактами обстрілів поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Також 1 лютого поліція допомогла евакуюватись з населених пунктів Донеччини 58 людям.

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