У селі на Закарпатті сталася пожежа у дерев'яній лазні

На Закарпатті у селі Тур’я Поляна Ужгородського району сталася пожежа у дерев'яній лазні. Вогонь знищив покрівлю й перекриття будівлі, а також речі домашнього вжитку.

Про це повідомили на сайті ДСНС в Закарпатській області.

Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло 1 лютого близько 16:00. За інформацією відомства, господарі розклали вогонь і відійшли, поки лазня прогрівалася. Тим часом працівники розташованого поруч рибного господарства побачили вогонь і кинулися гасити його підручними засобами.

Фото: ДСНС в Закарпатській області

Близько 19:00 рятувальники повністю ліквідували загорання на площі 100 квадратних метрів. Вогонь знищив покрівлю й перекриття лазні, а також речі домашнього вжитку, додають у ДСНС.

Наразі правоохоронці встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків.

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