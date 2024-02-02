У справі щодо черепах, які утримувалися в неналежних умовах пересувної виставки в Кам'янці-Подільському , 31 січня суд прийняв рішення повернути вилучених рептилій власнику. Згідно постанови суду йому, щоправда, доведеться сплатити штраф 850 гривень.

Про це повідомляє Кам'янець-Подільський міськрайонний суд.

За інформацією суду, рішення щодо повернення рептилій власнику прийняли через те, що іншого місця для їх утримання не знайшлося. І назвали таке рішення "соломоновим".

"Суд не застосував конфіскацію рептилій, враховуючи ту обставину, що відомості про інше належне, безпечне, з дотриманням температурного режиму та особливостей харчування місце перебування рептилій суду надані не були. У місті спеціалізований заклад та спеціалісти відповідного фаху для здійснення догляду та утримання черепах відсутні", — зазначили у суді.

У поліції Хмельницької області Суспільне Хмельницький пояснили, що після вилучення поліцейськими черепах у організатора пересувної виставки, планували передати їх до одного із київських зоопарків, але без рішення суду не мали права їх туди перевозити.

"Спочатку рептилій забрали на тимчасове утримання до Кам'янець-Подільського еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, де вони мали перебувати до рішення суду. Але в центрі їм не вистачало місця і вони не могли їх довго утримувати без належно створених умов. Тож черепах довелося віддати на тимчасове відповідальне утримання власнику до судового розгляду. Суд прийняв рішення рептилій не конфісковувати, хоч ми і пояснювали у засіданні, що звернулися із листом в зоопарк, аби він їх прийняв", — каже речниця поліції Хмельницької області Інна Глега.

У зоозахисній організації UAnimals, яка й зверталася до поліції із заявою про незаконну діяльність пересувної виставки у Кам'янці-Подільському та жахливі умови утримання черепах, не розуміють, чому суд не врахував тієї обставини, що черепах була можливість розмістити у належному та безпечному місці.

"Поліція, наскільки ми знаємо, домовилась про передачу черепах у Київський зоопарк. Оскільки можливості транспортувати тварин обидві сторони не знайшли, ми в UAnimals погодились це зробити і попросили час на підготовку, оскільки черепахи потребують особливих умов перевезення і дотримання температурного режиму. Також ми пропонували ще кілька місць, куди можна перемістити черепах, і наразі не знаємо, чому суд цього не врахував", — розповіла Суспільне Хмельницький керівниця юридичного відділу UAnimals Ярина Люта.

Крім цього, зі слів Ярини Лютої, UAnimals пропонували закупити для черепах акваріуми та інше обладнання на час тимчасового вилучення, але від цієї пропозиції поліція відмовилась. Також, каже, передали поліції контакти фахівців, які могли проконсультувати щодо догляду за черепахами.

"Все, що було у наших силах, ми намагалися робити, аби врятувати рептилій і дати їм можливість жити у нормальних умовах", — каже зоозахисниця.

Що відомо про виставку черепах у Кам'янці-Подільському