Невелике похолодання та дощі: прогноз погоди в окупованому Криму на 2 лютого

Синоптики прогнозують в окупованому Криму у п'ятницю, 2 лютого, хмарність та невеликі дощі. Вдень буде холодніше, ніж 1 лютого, очікується +5...+7 градусів.
Про це повідомляє гідрометцентр Росії.
Температура повітря у Криму по містах:
- Сімферополь — до +5 градусів, невеликий дощ;
- Ялта — до +9 градусів, невеликий дощ;
- Алушта — до +9 градусів, невеликий дощ;
- Алупка — до +9 градусів, хмарно, без опадів;
- Євпаторія — до +6 градусів, хмарно, без опадів;
- Феодосія — до +7 градусів, хмарно, без опадів;
- Севастополь — до +5 градусів, невеликий дощ;
- Керч — до +6 градусів, невеликий дощ;
- Чорноморське — до +6 градусів, хмарно, без опадів;
- Коктебель — до +9 градусів, хмарно, без опадів;
- Судак — до +8 градусів, хмарно, без опадів.
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