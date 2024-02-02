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СБУ, редакція ЗМІ та школи. У Дніпрі отримали повідомлення про мінування 157 об`єктів: що показала перевірка
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СБУ, редакція ЗМІ та школи. У Дніпрі отримали повідомлення про мінування 157 об`єктів: що показала перевірка

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мінування, вибухотехніки
Суспільне Черкаси

У Дніпрі минулої доби, 1 лютого, до кол-центру СБУ надійшов електронний лист з повідомленням про замінування будівлі СБУ, редакції одного з місцевих засобів масової інформації та міських шкіл.

Про це повідомляється на сайті міської ради Дніпра.

Зазначається, що мова йшла загалом про мінування 157 об`єктів. Фахівці обстежили будівлю СБУ, редакцію та 155 навчальних закладів. Жодних вибухових предметів не знайдено. Інформація про замінування не підтвердилася.

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