У Дніпрі минулої доби, 1 лютого, до кол-центру СБУ надійшов електронний лист з повідомленням про замінування будівлі СБУ, редакції одного з місцевих засобів масової інформації та міських шкіл.
Про це повідомляється на сайті міської ради Дніпра.
Зазначається, що мова йшла загалом про мінування 157 об`єктів. Фахівці обстежили будівлю СБУ, редакцію та 155 навчальних закладів. Жодних вибухових предметів не знайдено. Інформація про замінування не підтвердилася.
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