Організаторка переховується за кордоном: у Києві викрили наркоторговців

Солом'янська окружна прокуратура Києва скерувала до суду звинувачення стосовно чотирьох учасників злочинної групи. Їх підозрюють у торгівлі наркотиками та сильнодіючими ліками.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що перебуваючи за межами України жінка створила злочинну організацію, залучивши до неї чотирьох співучасників. Вони займалися придбанням, перевезенням та зберіганням, а також подальшим збутом метадону та димедролу.

Зазначається, що "підприємиця" отримувала замовлення по телефону, а її спільники "доставляли" наркотики клієнтам методом "закладок". Покупці переказували гроші на банківські картки організаторки накробізнесу.

Затримання підозрюваних. Фото: Нацполіція України

"Правоохоронцями проведено контрольні закупки "товару", а також обшуки, під час яких вилучено метадон, таблетки димедролу, електронні ваги, поліетиленові пакетики, шприци та мобільні телефони", — йдеться у повідомленні.

Затримання підозрюваних. Фото: Нацполіція України

Наразі обвинувальний акт стосовно затриманих чотирьох учасників наркоугруповання за ч.3 ст.307, ч.4 ст.321 Кримінального кодексу України (ККУ) скеровано до суду. Їм загрожує до дванадцяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Водночас, правоохоронці розшукують організаторку наркобізнесу, яка переховується від поліції за межами України. Також під час досудового розслідування встановили особу покупця наркотиків. За ч.1 ст.309 ККУ йому загрожує до п'яти років обмеження волі.

Що відомо про виготовлення і поширення наркотиків у Києві та області

У Києві правоохоронці викрили іноземця на продажі наркотиків. Він вже був ув'язненим за наркозлочин і організував наркобізнес із СІЗО.

Столичні правоохоронці виявили лабораторію, де виготовляли метадон та затримали "на гарячому" двох людей. За цінами "чорного" ринку вартість вилученого становить понад 1,4 млн доларів США.

На Київщині правоохоронці виявили нарколабораторію і перекрили канал збуту зброї по всій території України. Виробництво амфетаміну організував житель Білоцерківщини.

Також правоохоронці затримали організаторку та її спільника з наркозасобами, які вони збували по всій країні. "Товар" ховали у пакетики з-під насіння.

Шістьох осіб, які масово збували кокаїн, амфетамін та MDMA, викрили у столиці. Вони продавали наркотики через соцмережі у різних районах міста. Так званий "товар" доставляли замовникам через різні служби таксі.

У селищі Баришівка Київської області правоохоронці затримали чоловіка. У його автівці виявили понад 100 згортків з психотропами на 400 тисяч гривень.