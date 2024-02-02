НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Організаторка переховується за кордоном: у Києві викрили наркоторговців
НаркотикиНАРКОТРАФІККРИМІНАЛГРОШІПРОКУРАТУРАРегіони

Організаторка переховується за кордоном: у Києві викрили наркоторговців

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Організаторка переховується за кордоном: у Києві викрили наркоторговців
Фото: Національна поліція

Солом'янська окружна прокуратура Києва скерувала до суду звинувачення стосовно чотирьох учасників злочинної групи. Їх підозрюють у торгівлі наркотиками та сильнодіючими ліками.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що перебуваючи за межами України жінка створила злочинну організацію, залучивши до неї чотирьох співучасників. Вони займалися придбанням, перевезенням та зберіганням, а також подальшим збутом метадонуНапівсинтетичний лікарський засіб, що використовують для лікування опіоїдної залежності та хронічного болю. Один із найбільш розповсюджених засобів вуличної наркоманії та димедролуЛікарський препарат, який при тривалому зловживанні може привести до психоорганічного синдрому і серйозно пошкодити розум і пам'ять.

Зазначається, що "підприємиця" отримувала замовлення по телефону, а її спільники "доставляли" наркотики клієнтам методом "закладок". Покупці переказували гроші на банківські картки організаторки накробізнесу.

київввв
Затримання підозрюваних. Фото: Нацполіція України

"Правоохоронцями проведено контрольні закупки "товару", а також обшуки, під час яких вилучено метадон, таблетки димедролу, електронні ваги, поліетиленові пакетики, шприци та мобільні телефони", — йдеться у повідомленні.

київввв
Затримання підозрюваних. Фото: Нацполіція України

Наразі обвинувальний акт стосовно затриманих чотирьох учасників наркоугруповання за ч.3 ст.307Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, ч.4 ст.321Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів Кримінального кодексу України (ККУ) скеровано до суду. Їм загрожує до дванадцяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Водночас, правоохоронці розшукують організаторку наркобізнесу, яка переховується від поліції за межами України. Також під час досудового розслідування встановили особу покупця наркотиків. За ч.1 ст.309Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту ККУ йому загрожує до п'яти років обмеження волі.

Що відомо про виготовлення і поширення наркотиків у Києві та області

У Києві правоохоронці викрили іноземця на продажі наркотиків. Він вже був ув'язненим за наркозлочин і організував наркобізнес із СІЗО.

Столичні правоохоронці виявили лабораторію, де виготовляли метадон та затримали "на гарячому" двох людей. За цінами "чорного" ринку вартість вилученого становить понад 1,4 млн доларів США.

На Київщині правоохоронці виявили нарколабораторію і перекрили канал збуту зброї по всій території України. Виробництво амфетаміну організував житель Білоцерківщини.

Також правоохоронці затримали організаторку та її спільника з наркозасобами, які вони збували по всій країні. "Товар" ховали у пакетики з-під насіння.

Шістьох осіб, які масово збували кокаїн, амфетамін та MDMA, викрили у столиці. Вони продавали наркотики через соцмережі у різних районах міста. Так званий "товар" доставляли замовникам через різні служби таксі.

У селищі Баришівка Київської області правоохоронці затримали чоловіка. У його автівці виявили понад 100 згортків з психотропами на 400 тисяч гривень.

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
наркотики
У Кривому Розі у водія автівки вилучили наркотики й гранату
наркотики, виправна колонія
На Житомирщині повідомили про підозру працівнику виправної колонії, який збував наркотичні засоби засудженим
На Закарпатті поліція затримала чоловіка за підозрою у збуті наркотиків
На Закарпатті поліція затримала чоловіка за підозрою у збуті наркотиків
На Миколаївщині суд визнав винним чоловіка у збуті наркоречовин
На Миколаївщині суд визнав винним чоловіка у збуті наркоречовин
На початок