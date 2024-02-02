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У Запорізькому районі горіла літня кухня, ймовірно, через коротке замикання електромережі — ДСНС
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У Запорізькому районі горіла літня кухня, ймовірно, через коротке замикання електромережі — ДСНС

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У Запорізькому районі горіла літня кухня, загиблих немає
Ілюстративне. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

1 лютого в одному з населених пунктів Запорізького району в приватному домоволодінню сталася пожежа. Загиблих та поранених немає.

Про це сьогодні, 2 лютого, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС у Запорізькій області.

За даними рятувальників, горіла літня кухня. Загалом вогонь охопив 8 кв.м. Вогнеборці ліквідували загорання.

Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.

Загалом упродовж доби рятувальники ліквідували дві пожежі на території Запорізької області.

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