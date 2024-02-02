На Донеччині одна людина поранена через обстріли з боку армії РФ

На Донеччині від обстрілів з боку російських військ 1 лютого поранення отримала жителька Авдіївки.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Загальна кількість жертв на Донеччині від початку повномасштабного вторгнення:
- 1849 людей загинули,
- 4530 поранені.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі, додав Філашкін у повідомленні, наразі встановити неможливо.
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