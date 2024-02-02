У Кривому Розі у водія автівки вилучили наркотики й гранату

У Кривому Розі поліцейські офіцери громади під час огляду транспортного засобу вилучили у водія наркотичні речовини та боєприпас.

Про це йдеться на сайті обласної поліції.

За повідомленням, у ніч на 1 лютого в Інгулецькому районі поліцейські зупинили автомобіль "Peugeot" під керуванням 40-річного чоловіка. Під час огляду автівки вони виявили наркотичні речовини вагою приблизно 200 г, гранату Ф-1 та запал до неї.

Вилучені наркотики та боєприпас направили на експертне дослідження. За результатами експертизи чоловіку повідомлять про підозру. Наразі відкрито кримінальні провадження за частиною 1 статті 263 та частиною 2 статті 309 Кримінального кодексу України.

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