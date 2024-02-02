НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У ДТЕК розповіли що і скільки відремонтували на Одещині минулого року
ЕНЕРГЕТИКАРегіони

У ДТЕК розповіли що і скільки відремонтували на Одещині минулого року

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У ДТЕК Одеські електромережі поінформували споживачів скільки об'єктів відремонтували протягом 2023 року.

Результати оприлюднили 1 лютого на сайті компанії.

Енергетики підприємства полагодили 2,3 тисячі кілометрів повітряних ліній та модернізували 903 енергооб’єкти різного класу напруги, зазначили у пресслужбі.

"Замінили 1383 опори, провели капітальний ремонт 890 енергооб’єктів різного класу напруги, відновили 1316 кабельних ліній та розчистили майже 2000 кілометрів повітряних трас вздовж ліній електропередачі, щоб знизити ризик аварій під час негоди", — йдеться у повідомленні.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
вулиці, місто
Атака дронами, шахтарі під землею, вимкнення світла, арешт майна Царьова. Головні новини Дніпра та області 2 лютого
енергетики, світло
У Кривому Розі відновили електропостачання для 103 тисяч абонентів, домівки яких знеструмило через атаку дронами
В енергосистемі дефіциту немає. Через обстріли є пошкодження у мережах чотирьох областей — &quot;Укренерго&quot;
В енергосистемі дефіциту немає. Через обстріли є пошкодження у мережах чотирьох областей — "Укренерго"
Росія безпілотником атакувала підстанцію в Кривому Розі
Росія безпілотником атакувала підстанцію в Кривому Розі
На початок