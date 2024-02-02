У ДТЕК розповіли що і скільки відремонтували на Одещині минулого року

У ДТЕК Одеські електромережі поінформували споживачів скільки об'єктів відремонтували протягом 2023 року.

Результати оприлюднили 1 лютого на сайті компанії.

Енергетики підприємства полагодили 2,3 тисячі кілометрів повітряних ліній та модернізували 903 енергооб’єкти різного класу напруги, зазначили у пресслужбі.

"Замінили 1383 опори, провели капітальний ремонт 890 енергооб’єктів різного класу напруги, відновили 1316 кабельних ліній та розчистили майже 2000 кілометрів повітряних трас вздовж ліній електропередачі, щоб знизити ризик аварій під час негоди", — йдеться у повідомленні.

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