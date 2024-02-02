У Надвірній на Івано-Франківщині відкрили анотаційні дошки загиблим військовослужбовцям Володимиру Токаруку та Василю Непеляку. Пам'ятні знаки встановили на фасаді Надвірнянського ліцею № 3.

Про це на сторінці у Facebook повідомив голова Надвірнянської міської ради Зіновій Андрійович.

"Пам’ятні меморіальні дошки, як символ тих, хто воював, хто своїми грудьми захищав рідну землю. Гірко й важко на душі. Йдуть від нас кращі з кращих. Вони загинули, як герої, захищаючи свою державу, аби ми жили в мирній, квітучій Україні", — написав Андрійович.

Що відомо про Володимира Токарука

Загиблий воїн ЗСУ з Надвірної Володимир Токарук. Фото: Facebook/Зіновій Андрійович

Володимир Токарук народився 1 січня 1988 року у Надвірній. Боєць воював на сході країни.

Загинув військовослужбовець 20 травня 2023 року під Бахмутом. Понад пів року Володимира вважали зниклим безвісти. У листопаді загибель воїна підтвердили за допомогою ДНК-експертизи.

Що відомо про Василя Непеляка

Загиблий воїн з Надвірної Василь Непеляк. Фото: Facebook/Зіновій Андрійович

Василь Непеляк народився 18 серпня 2001 року, проживав у Надвірній. У лавах ЗСУ 22-річний боєць служив старшим стрільцем другої штурмової роти.

Василь Непеляк загинув 8 грудня 2023 року під час артилерійського обстрілу поблизу Бахмута.

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