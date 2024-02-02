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Упродовж доби армія РФ завдала 153 удари по 25 населених пунктах Запорізької області
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Упродовж доби армія РФ завдала 153 удари по 25 населених пунктах Запорізької області

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Обстріли по Запорізькій області 1лютого 2024
Наслідки обстрілів, Запорізька область, лютий 2024 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Протягом минулої доби, 1 лютого, російські військові атакували 25 населених пунктів Запорізької області. Дві людини дістали поранення.

Про це сьогодні, 2 лютого, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.

Внаслідок артобстрілів поранення дістали 40-річний житель Малої Токмачки та 33-річний житель Преображенки.

Упродовж доби армія РФ завдала 153 удари по 25 населених пунктах Запорізької області
Наслідки обстрілів, Запорізька область, 1 лютого 2024 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Загалом армія РФ завдала 153 удари по містах та селах Запорізької області:

  • з РСЗВ обстріляла Кам'янське;
  • 49 безпілотниками атакувала Гуляйполе, Малу Токмачку, Чарівне, Малинівку, Полтавку, Новоандріївку, Левадне, Новоіванівку, Новодарівку, Новоданилівку, Щербаки, Гуляйпільське, Малі Щербаки, П'ятихатки та Степове;
  • 103 рази застосувала артилерію по Оріхову, Залізничному, Роботиному, Преображенці, Малинівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Степовому, Степногірську та інших прифронтових містах і селах.
"Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться в повідомленні..

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